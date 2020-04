Senatul a decis ca data alegerilor locale nu va mai fi stabilita de Guvern, ci de Parlament

Ziare.

com

De asemenea, data alegerilor locale se va stabili de Parlament, prin lege organica, cu 75 de zile inaintea votarii. Asadar, Guvernul nu va mai stabili data alegerilor, cum era in actuala legislatie."Articol unic. (1) Mandatele in curs ale primarilor, primarul general al Municipiului Bucuresti, presedintilor de consilii judetene, consiliile locale, Consiliul Genenral al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene se prelungesc cu cel mult 6 luni de la data incetarii starii de urgenta. (2) Data alegerilor va fi stabilita prin lege de catre Paralment, in conditiile alineatului (1)", se arata in proiectul adoptat.Proiectul de lege a fost initiat de liderii PSD, ALDE, Pro Romania si UDMR.Urmeaza sa fie dezbatut si votat la Camera Deputatilor, in calitate de for decizional.