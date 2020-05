Senatul a respins doua proiecte UDMR, aflate de 16 ani in Parlament

Ziare.

com

Senatorii au votat in favoarea rapoartelor de respingere ale celor doua proiecte, intocmite de Comisia de administratie a Senatului in noiembrie 2004, inregistrandu-se pentru fiecare dintre ele, 121 de voturi "pentru" si 9 "impotriva" (UDMR).Cele doua proiecte, initiate de fostii parlamentari Kovacs Zoltan, Pecsi Ferenc, Szilagyi Zsolt, Toro T. Tibor si Sogor Csaba, au fost respinse si de Camera Deputatilor, in calitate de prim for legislativ sesizat, in septembrie 2004.Prima propunere legislativa are ca obiect de reglementare Statutul autonomiei personale a comunitatii maghiare din Romania, prin crearea bazei juridice pentru infiintarea autoritatii administrativ-teritoriale specializate privind gestionarea problemelor comunitatii maghiare din Romania, care include pastrarea si dezvoltarea identitatii nationale.Propunerea legislativa privind Legea cadru a autonomiei personale a comunitatilor nationale prevede reglementari cu privire la instituirea autonomiei personale a comunitatilor nationale, potrivit careia o minoritate nationala care a intretinut relatii stranse cu statul roman o perioada indelungata are dreptul de a infiinta institutii proprii de autoguvernare la nivel local si national carora le sunt stabilite competentele si atributiile specifice autoguvernarii, organele de conducere, actele ce pot fi adoptate precum si crearea unor unitati administrativ-teritoriale cu statute speciale.Liderul senatorilor PNL , Daniel Fenechiu, a subliniat ca este bine sa fie scos "din fisetele de rezerva ale Senatului" orice proiect "care este apt sa genereze anumite lucruri care nu au ce cauta in mileniul trei"."Intotdeauna am respectat si respect etnicii maghiari . Cel mai important lucru este ca in mileniul trei sa gasim punti de colaborare si nu punti de dezbinare (...) Este foarte bine ca lucrurile sa se desfasoare foarte transparent si este foarte bine sa scoatem din fisetele de rezerva, din dulapurile Senatului, orice proiect care este apt sa genereze dezbinare, care este apt sa genereze anumite lucruri care nu au ce cauta in mileniul trei", a spus Daniel Fenechiu, in plenul Senatului.Senatorul PSD Serban Nicolae a subliniat votul constant al parlamentarilor PSD, din ultimii 30 de ani, "impotriva oricaror tendinte separatiste, segregationiste, autonomiste pe criterii etnice, pseudoculturale sau fals istorice"."In anul 2005, Guvernul PD-PNL, PNL de astazi, sustinut de Basescu, a propus ca proiect de lege Statutul minoritatilor nationale, cu acelasi obiect. Partidele care au votat impotriva au fost PSD, Partidul Conservator si Partidul Romania Mare. (...) Asemenea initiative care apartin unor extremisti, nu apartin UDMR, sunt incurajate de mici slabiciuni politicianiste (...) Tot in acea perioada, Guvernul PNL ceda cu marinimie mostenirea culturala Gojdu (...), unde se afla un complex comercial astazi. Toate aceste gesturi blocheaza memoria Tratatului de la Trianon (...) care a consfintit granitele Romaniei Mari (...) Sper ca data aceasta parlamentarii PNL sa nu repete votul din 2005", a mentionat Serban Nicolae.El a subliniat ca PSD respecta "toti cetatenii romani, indiferent de etnie, platitori de taxe si impozite si traitori pe aceste meleaguri", respinge initiativele "fara ura, fara patima" si se va asigura ca Romania ramane in granitele sale firesti.Senatorul Tanczos Barna a explicat ca UDMR este, de cateva zile, martora la o "avalansa de acuzatii si critici", desi Uniunea este "un partener serios pe care se poate baza orice formatiune politica"."Suntem formatiunea politica care nu si-a schimbat nici denumirea, din ideologia, nici principiile care stau la baza ideologiei sale politice. Suntem o uniune care reprezinta interesele comunitatii maghiare din Romania (...). Programul nostru politic a fost, tot timpul, unul transparent, clar si cunoscut atat pentru partenerii nostri, cat si pentru adversari, atat pentru serviciile secrete din Romania, cat si pentru cele din strainatate, de ambasade si de organizatii internationale pentru protectia drepturilor omului. Suntem o formatiune politica cunoscuta si recunoscuta. Aceasta comunitate maghiara din Romania lupta pentru pastrarea identitatii culturale si lingvistice, prin metode democratice, parlamentare si guvernamentale", a spus senatorul UDMR Tanczos Barna.Tanczos Barna a adaugat ca senatorii UDMR sustin "aceleasi principii pe baza carora fostii colegi au formulat cele doua proiecte de lege care dupa 16 ani de asteptare au ajuns in plenul Senatului" si a justificat votul in favoarea acestor proiecte."Sustinem si astazi principiile introduse, inca din 1993, in programul politic al UDMR - autoguvernarea si autodeterminarea popoarelor. Sustinem si astazi ca autonomia culturala, cea teritoriala sau autonomia personala sunt solutii democratice, sunt cele mai potrivite pentru pastrarea identitatii culturale si lingvistice ale unei minoritati nationale", a mentionat Tanczos Barna.