Senatul dezbate miercuri proiectul PSD privind pensia pentru copiii cadrelor medicale decedate de COVID

Potrivit proiectului pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva COVID-19, "la decesul unui cadru medical, Ministerul Sanatatii acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces dupa caz un"."Urmasii cadrelor medicale decedate, ca urmare a desfasurarii activitatii medicale in lupta cu COVID-19, au dreptul la o pensie de urmas egala cucare se actualizeaza potrivit reglementarilor legale in vigoare.In cazul in care nu exista urmas, daca cel decedat era singurul sustinator al parintilor sai, acestia vor beneficia de jumatate din pensia de urmas mentionata anterior.Membrii familiilor cadrelor medicale decedate in timpul si din cauza serviciului ca urmare a desfasurarii activitatii medicale in lupta cu COVID-19 beneficiazain cadrul retelei sanitare a Ministerului Sanatatii sau in alte retele sanitare cu decontarea cheltuielilor de catre acest minister", se arata in propunerea legislativa inscrisa pe ordinea de zi, sub rezerva primirii raportului.De asemenea, parlamentarii PSD propun ca urmasii personalului medical decedat ca urmare a participarii la actiuni medicale impotriva COVID-19 beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe terenurile aflate in proprietate sau coproprietate si a impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietate sau coproprietate."In semn de recunoastere a meritelor personalului medical participat la actiuni medicale impotriva COVID-19 se instituie ziua personalului medical care se organizeaza anual pe 11 martie, prin grija Ministerului Sanatatii", se mai arata in proiect.Pe ordinea de zi a plenului de miercuri mai figureaza OUG 32/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV 2 si OUG 33/2020 privind unele masuri fiscale.