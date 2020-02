PNL mai inghite 3 senatori. Unul a fost scapat de colegi de o ancheta DNA

Ziare.

com

Potrivit site-ului Senatului, Viorel Ilie a fost senator ALDE si activa ca independent dupa desfiintarea acestui grup, in timp ce Ion Popa si Marius Nicoara erau independenti.Cei trei au facut miercuri de la tribuna Senatului anuntul. "Incepand de astazi activez in grupul parlamentar al PNL", au spus cei trei, conform Agerpres.De asemenea, Andrei Gerea, care a demisionat din ALDE, devine deputat independent.Din 3 aprilie 2017, Viorel Ilie a fost ministru, preluand portofoliul de la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul in Guvernul Grindeanu, pastrandu-si functia si in mandatul premierului Mihai Tudose.In acelasi an, Directia Nationala Anticoruptie a cerut incuviintarea Senatului pentru urmarirea penala a lui Viorel Ilie, "suspectat de instigare la infractiunea de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in perioada exercitarii functiei ministeriale". Ilie insa nu a fost niciodata anchetat pentru ca l-au salvat colegii de urmarirea penala.