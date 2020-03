Senatorul Vergil Chitac, mutat la terapie intensiva. Fiica sa face apel la omenie

Ziare.

Senatorul Vergil Chitac a fost diagnosticat saptamana trecuta cu COVID - 19. Fiica lui a precizat ca sunt depistati pozitiv si internati in spital atat mama, cat si fratele ei."Tatal meu este un om bolnav in spital, care se ingrijoreaza pentru sotia si fiul sau care sunt si ei internati in spital, care si-a petrecut ultimele trei zile ajutat sa respire si care a fost mutat ieri la terapie intensiva. In aceste momente tatal meu are nevoie de suport, de rugaciune si de dovezi de umanitate din partea tuturor.", a scris fiica lui Chitac pe Facebook.Senatorul Vergil Chitac si sotia sa au fost adusi, vineri dupa amiaza, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Constanta, dupa ce au fost diagnosticati cu coronavirus. Ei au fost transportati de un echipaj medical care purta costume si masti de protectie. Vergil Chitac si sotia sa insa nu au fost adusi cu izoleta, au coborat pe picioarele lor din autospeciala si nu purtau masti de protectie.I.S.