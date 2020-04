Un fost senator care i-a pregatit sotiei o masa romantica pe plaja, la Eforie, amendat de Politie (Video)

Ziare.

Christian Gigi Chiru , fost senator al Romaniei, i-a pregatit sotiei, de Florii, o masa romantica pe unul dintre digurile plajei din Eforie. Acestia au postat clipul pe Facebook , iar comentariile au inceput sa curga:"Pe declaratie ce ati scris? Nu de alta, dar cum sfidati voi legile sa le sfideze si altii", a intrebat unul dintre internauti.Sotia senatorului a raspuns ca sunt in fata casei, in curte: "Noi suntem in fata casei (in curte)", a fost mesajul transmis de femeie.In urma aparitiei imaginilor pe Facebook, politia s-a sesizat si i-a amendat pe cei doi cu 2.000 de lei pentru nerespectarea Ordonantei Militare nr. 3."Urmare a aparitiei in spatiul public a unor imagini in care 2 persoane sarbatoreau un eveniment, in localitatea Eforie, va comunicam faptul ca acestea au fost sanctionate contraventional, pentru nerespectarea Ordonantei Militare nr. 3, cu amenda in valoare de 2.000 de lei", au transmis, duminica, reprezentantii IPJ Constanta.Christian Gigi Chiru a fost senator al Romaniei in legislatura 2012-2016, din partea PNL , dupa care a trecut la ALDE Amintim ca in vara lui 2018, Gigi Chiru a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, in legatura cu decesul unei persoane intr-o discoteca detinuta de fostul parlamentar in statiunea Eforie Sud