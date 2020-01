Ancheta Europa FM: Senatorul PSD Cristian Marciu a candidat ilegal in 2016, desi a fost declarat incompatibil

Ziare.

Mergand pe firul faptelor, Europa FM a constatat ca, in 2016, cand declara pe proprie raspundere ca intruneste conditiile legale pentru a candida, Cristian Marciu avea, de fapt, interdictia in vigoare.Senatorul Marciu a fost consilier judetean si chiar vicepresedinte al Consiliului Judetean Giurgiu cand Agentia de Integritate a constatat ca facea si afaceri cu institutiile din subordine, ceea ce este ilegal.Desi are raport de incompatibilitate si a pierdut in instanta lupta impotriva Agentiei de Integritate, Cristian Marciu a candidat in toamna lui 2016 declarand pe proprie raspundere ca are dreptul sa candideze.Numai ca legea (Art. 25) interzice sa mai ocupi o functie publica timp de 3 ani dupa ce ai pierdut functia pentru care ai fost declarat incompatibil. Cristian Marciu a declarat ca respecta legea, desi trecusera doar 4 luni din termenul de 3 ani.Avocata lui sustine ca ar fi o lacuna a legii si da vina pe cei care puteau sa impiedice candidatura, dar nu au facut-o."Daca cineva avea dubii cu privire la depunerea candidaturii, in special Agentia de Integritate, facea contestatie, ceea ce nu s-a intamplat. Mai avea dreptul sa se faca contestatie si in momentul validarii candidaturii, ceea ce din nou nu s-a intamplat. Daca nu trebuia sa candideze, de ce nu a luat ANI o pozitie in acest sens atunci?", a declarat avocata lui Marciu, Madalina Andrei.Citeste mai departe ancheta despre senatorul PSD Cristian Marciu, care a candidat ilegal in 2016, desi a fost declarat incompatibil pe Europa FM