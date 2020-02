Ce se mai intampla in anul Rimes-Brancusi

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

Nici celelalte evenimente nu sunt de ocolit:Un deputat penelist a contemplat Camera si a constatat ca "in venele multora care suntem aici curge sangele getilor si dacilor".Ciolacu a fost invitat de Ponta la congresul pro-Romania, ocazie cu care Ponta a fost invitat de Ciolacu inapoi in PSD.Primaria Capitalei a cerut alocarea a 3 milioane de euro in urmatorii doi ani, pentru a intari paza cimitirelor.Ministrii liberali desemnati sa intre in guvernul Orban 2 s-au straduit sa treaca de testul audierilor, desi isi doresc ca parlamentul sa nu le ofere o majoritate, iar PSD - care vrea alegeri la termen - s-a dat de ceasul mortii sa-i pice in comisii.Valentin Ceausescu a cerut despagubiri de la stat, fiindca parintii lui dictatori au fost executati acum 30 de ani.Mai multi liberali au anuntat ca USR nu mai vrea anticipate.Academia romana a confirmat ca si-a cumparat o trotineta electrica.Curtea Constitutionala a fixat data in care se va pronunta asupra contestatiei privitoare la mandatarea lui Ludovic Orban de a forma un nou guvern chiar in ziua in care e programat si votul investirii acestuia in Parlament.Sefii SRI au fost chemati la Parlament ca sa explice "ce inseamna coronavirus".Ca sa nu cadeti in depresie, ma opresc cu noutatile aici...