Cea dintai repornire

Ziare.

com

E greu de stabilit ca Ordonanta militara (OM) poate fi conditionata de votul Parlamentului fie si in privinta drepturilor si liberatatilor, cat timp aceste OM vin in aplicarea unui decret in continutul caruia Parlamentul nu poate intra. Despre asta este vorba in stare de urgenta: despre masuri exceptionale derogatorii de la regulile ordinare.Sigur ca speta, fara precedent, ar putea ajunge la CCR daca va aparea o OM restrictiva, iar presedintii Camerelor vor sesiza un conflict de natura constitutionala, insa mi se pare improbabil si ilogic.Daca situatia va merge spre mai bine, nu cred ca guvernul mai are vreun interes politic sa faca noi restrangeri de drepturi. Daca, dimpotriva, va merge spre mai rau, PSD nu se va expune sa atace masuri menite sa combata agravarea epidemiei.A fost asadar un moment de prima redeschidere. Un inceput de redeschidere a vietii politice, dupa cum remarca Sorin Ionita la Europa FM , in care fiecare s-a pozitionat cum a crezut de cuviinta.Jucatorii mai mici, precum Victor Ponta si CP Tariceanu, au vrut sa iasa in evidenta cat mai mult, PSD a vrut sa-si afirme puterea si sa profite din plin de haosul guvernamental, iar presedintele a raspuns in aceeasi cheie politica.Ipocrizia PSD e imensa cand cere Curtii de Conturi un raport al achizitiilor publice si guvernului tot felul de dari de seama. Este partidul care a lasat in urma un dezastru de proportii, e in cea mai mare masura responsabil pentru spatiul de manevra mic al actualei guvernari.Dar daca dam la o parte necredibilitatea emitentului, solicitarile venite din Parlament nu sunt, in sine, cu totul aberante mai ales raportat la actiunea guvernamentala din luna starii de urgenta.Sigur ca in vremuri atat de complicate nu poti avea pretentia unei perfecte coerente. Dar nici extrema cealalta nu e in regula. Exportul de cereale, somajul tehnic al bugetarilor, acordul cu BOR, ordinul de ministru pe tema tratarii acasa a cazurilor usoare de Covid, retras a doua zi, sunt doar cateva exemple pe subiecte importante in care semnalele au fost contradictorii.In plus, da, ar fi necesar ca starea aceasta de urgenta sa nu fie privita strict ca perioada de prevenire a intinderii bolii, ci si de intarire a pozitiilor impotriva epidemiei, astfel incat sa iti poti permite mai rapid redeschiderea.Pana la urma, criza aceasta nu este si nu a fost niciodata despre o rata extrem de ridicata a mortalitatii provocata in mod direct de virus, cum a fost in cazul SARS de exemplu. Este vorba despre faptul ca simptomele cazurilor grave pun la incercare sistemul sanitar in zona sa cea mai delicata, ATI, atat sub aspectul personalului ultraspecializat, cat si al aparaturii.Cum pacientii gravi sunt dependenti mult timp de ventilator, capacitatea sistemului este atinsa destul de repede. Nu e ca si cum ar avea nevoie de perfuzii, pe care le poti administra pe orice pat de spital improvizat. Cancelarul Merkel a explicat mecanismul cu o claritate pe care niciun oficial roman nu a avut-o, fie pentru ca nu a avut curajul sa spuna lucrurilor pe nume, fie pentru ca haosul din sistemul sanitar nu permite o analiza corecta. Sa ne aducem aminte ca la inceputul crizei a fost nevoie de un recensamant din sectie in sectie facut de Societatea romana de ATI pentru a afla cate paturi ATI sunt functionale. Si au iesit 1.360, comparativ cu cele peste 4.000 pe care le dadea statistica INS.In aceste conditii, ar fi necesar ca guvernul, nu pentru ca i-o cere PSD sau alt actor politic, sa dea seama catre popor cum a folosit luna de stare urgenta si cum va folosi perioada urmatoare pentru a intari frontul. Cate echipamente, cate aparate au intrat in tara, ce achizitii s-au facut, iar aici eu am mari temeri.Spre exemplu, am informatii, despre care am cerut deja precizari de la IGPR, ca Politia romana pregateste o uriasa achizitie de pistoale din Croatia, cateva zeci de mii. Aceasta era oare urgenta momentului sau e doar vreun tun care a gasit acum un moment idel de a fi pus in practica?Pentru ca, pana la urma, ar trebui sa fim realisti si sa intelegem cateva lucruri:1. Virusul nu va disparea miraculos si va trebui sa invatam sa traim cu el cine stie cat timp de acum incolo, mai precis pana cand va exista un vaccin in cantitati care sa permita imunizarea in masa, ceea ce nu se poate intampla mai repede de un an.2. Izolarea nu va putea dura la infinit, pentru ca nu vom mai avea resurse nici la nivel individual, nici la nivel national, ceea ce va lovi in primul rand tot sistemul sanitar. Si, oricum, daca redeschiderea nu va fi organizata, fiecare va reporni pe cont propriu, ceea ce poate fi chiar mai periculos.3. Din combinatia celor doua rezulta ca imbolnavirile si cazurile grave vor continua sa apara, iar sistemul sanitar trebuie sa faca fata. Si aceasta ar trebui sa fie o componenta esentiala a planului de redeschidere despre care guvernul ar trebui sa dea socoteala oamenilor.