Cu stangul in dreptul spre anticipate

Cu o seara inainte de a fi demis, guvernul Orban emitea un set de ordonante de urgenta intre care una care privea organizarea alegerilor anticipate. OUG prevedea reducerea la 50 de zile, de la 90 zile, a termenului in care se organizeaza alegerile anticipate dupa dizolvarea Parlamentului.Era o prevedere foarte importanta pentru ca anticipatele sa poata fi organizate impreuna cu localele, una dintre dorintele nu doar a PNL, ci si a partii PSD dispusa la alegeri inainte de termen.Daca OUG se reducea la aceasta prevedere sau mai continea doar marirea numarului de parlamentari pentru diaspora si votul timp de 3 zile, nu cred ca ea ar fi starnit vreo reactie.Doar ca guvernul Orban a simtit nevoia sa mai introduca acolo o prevedere referitoare la dreptul oricarui cetatean de a vota pe liste suplimentare oriunde il prind alegerile, indiferent de circumscriptia in care isi are domiciliul. Esti bucurestean si ai ajuns o data in viata in Maramures, votezi deputatii si senatorii de Maramures. Prevederea a incins instantaneu scena politica, inclusiv partide care sustineau anticipatele, precum UDMR.Argumentul introducerii acelei prevederi suna bine, chiar populist: sa facilitam dreptul de vot al oamenilor. Din punct de vedere legal si contitutional insa prevederea este discutabila.Noi avem un sistem votat in 2015 prin voia tuturor partidelor politice, care imparte tara in circumscriptii, fiecare dintre ele cu listele ei de partid, fiecare cu buletinul ei de vot si cu alesii ei.Logica acestui sistem exista: trebuie sa fie o legatura intre alegatori si alesi, care sa dea socoteala in fata comunitatii pentru deciziile lor, care sa asculte nevoile comunitatii care i-a ales si sa actioneze in consecinta. De aceea ei au birouri in circumscriptie si o zi pe saptamana ar trebui sa fie acolo.Logica aceasta nu este respectata pe de-o parte pentru ca electoratul nu pune presiunea necesara, ori iese in bloc pe strada in momente de maxima furie, ori nu-l intereseaza. Cati dintre dvs stiti unde e biroul parlamentarului care va reprezinta?Pe de alta parte, candidaturie din circumscriptii sunt impartite intre vrerea baronilor si vrerea centrului, care impune oameni pe locuri eligibile si care mai apoi nu mai calca in teritoriu pana la urmatoarea campanie.Dar faptul ca logica actualului sistem nu e respectata nu inseamna ca ea poate fi incalcata. Cat timp sistemul acesta exista, el trebuie respectat. Daca nu e bun, si eu cred ca nu e, ar trebui reformat. De exemplu, cred ca ar fi necesara eliminarea circumscriptiilor pentru a avea o lista nationala pentru fiecare partid si o singura circumscriptie, Romania, ca la europarlamentare. Si atunci nici nu mai punem problema de parlamentari ai diasporei si raspundem si presiunii migratiei interne, foarte consistenta.Dar asta s-ar intampla peste cadavrul baronilor de toate culorile, care astfel si-ar pierde mult din influenta asupra alesilor care n-ar mai fi dependeti de sustinerea lor.Dar dincolo de aceste considerente de constitutionalitate, aceasta prevedere a fost un fel de autoimpuscare in picior, pentru ca a infuriat restul partidelor. UDMR se poate trezi sub pragul electoral daca in fief-ul sau voteaza un numar mare de turisti, ceea ce, mai ales vara, se poate intampla si fara traseism intr-o zona turistica atat de frumoasa ca Harghita si Covasna. PSD stie ca electoratul sau nu prea voteaza in deplasare.Foarte bine!, veti spune. Ce ne pasa noua de ei? Nu ne pasa, dar fara acordul lor, iata ca OUG se duce cu totul. A fost trantita la Senat cu larga majoritate si nu cred ca la Camera rezultatul va fi diferit. In plus, va fi probabil atacata si la CCR de Avocatul Poporului.Daca OUG pica si reducerea de termene nu va avea loc, probabil ca anticipatele, daca vor mai fi, s-ar putea organiza destul de adanc in vara, prin iulie, adica in plin sezon de concedii, ceea ce dezavantajeaza masiv electoratul PNL si USR.Mai mult, Marcel Ciolacu joaca la offside si spune ca PSD va initia un proiect de lege care sa preia din OUG prevederile pentru diaspora, adica vot timp de 3 zile si dublarea numarului de parlamentari, dar care vor fi aplicabile numai daca vor fi adoptate cu 6 luni inainte de alegeri, adica numai daca ele vor fi la termen.Nu stiu cate voturi putea castiga PNL prin prevederea cu listele sumplimentare, dar cred ca mai putine decat va pierde prin lungirea pana prin iulie a anticipatelor, daca vor mai fi, pentru ca daca va deveni imposibila cuplarea localelor cu parlamentarele, nu cred ca PSD va mai avea vreun chef.Eu cred ca intelegerea a existat intre presedinte si Marcel Ciolacu pe linia Gabriel Vlase, pus in fruntea SIE nu pentru geniul sau de fost jucator de table cu soferii ministrilor lui Nastase, ci in schimbul rezolvarii unor probleme cu amicii sai din PSD. Ceea ce dl Tudose, de exemplu, intelege foarte bine.Dar orice intelegere ai, daca vrei sa ii dai o sansa reala, trebuie sa ai grija sa nu o arunci in aer. Pentru ca oricat de convingator ar fi dl Vlase si oricat de cooperant Marcel Ciolacu, PSD este o masinarie mare pe care, daca o radicalizezi, nu o mai poti manevra.Tot ce pot spera e ca exista totusi un plan clar si cineva care are un anumit control asupra lui. Pentru ca varianta cea mai rea este sa o tinem din boicot in boicot, cu o prelungire a instabilitatii, cu un guvern interimar, cu o campanie isterica. Si culmea este ca asta i-ar conveni cel mai mult PSD.