Cum au votat europarlamentarii romani taierea fondurilor UE pentru statele care nu respecta statul de drept si de ce

Din grupul S&D au votat "impotriva" Andi Cristea, Doru Frunzulica, Maria Grapini, Dan Nica, Ioan-Mircea Pascu, Emilian Pavel, Razvan Popa, Ciprian Tanasescu, Claudia Tapardel si Gabriela Zoana.Desi liderul ALDE, Guy Verhofstadt, a fost "pentru", Norica Nicolai si estonianul Igor Grazin au fost singurii din grup care au respins ideea."Pentru" au votat Monica Macovei (ECR), cea mai mare parte a grupurilor PPE, intre care romanii Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Muresan, Cristian Preda si Theodor Stolojan, si S&D, cu Damian Draghici singurul roman.Cei mai multi europarlamentari unguri din grupul PPE au respins propunerea, noteaza News.ro.Europarlamentarul PSD Andi Cristea a declarat, joi, ca nu accepta transformarea banilor europeni intr-un instrument de control asupra statelor membre cu drepturi depline."Am sperat ca Parlamentul European sa dezbata cat mai rational acest dosar. Motivul e unul simplu - nu acceptam sa transformam banii europeni intr-un instrument de control asupra Statelor Membre cu drepturi depline. Cred ca e periculos sa acceptam interventii directe in politica interna a statelor membre, sub orice forma.Dezbaterea din plen mi-a ridicat semne de intrebare - Criteriile pentru acordarea fondurilor europene sunt interpretabile, nu sunt clare si in loc de o dezbatere pe eficienta alocarilor financiare, avem doar intrebari la care nu am primit raspuns - definitia exacta a statului de drept, cine stabileste cand statul de drept este incalcat - functionari, fie ei europeni, organizatii non guvernamentale, in lipsa judecatorilor Curtii Europene?Nu este acceptabil politic si probabil, vom vedea in viitor, nici juridic comunitar sa oferim unor institutii europene puteri peste acelea prevazute in TFUE (tratatul de functionare al UE).Legislatia secundara UE nu poate sa modifice legislatia primara, tratatele de functionare", a declarat pentru Mediafax Andi Cristea.El a mai spus ca dezbaterea de joi e "doar o piesa dintr-un puzzle"."Puzzle-ul arata in felul urmator: Dupa ce Marea Britanie iese din UE, dispare cel de-al doilea contributor net la bugetul Uniunii Europene, deci banii europeni vor fi mai putini. Problemele Uniunii, pe de alta parte, sunt in crestere.Statele membre vestice, influente, se confrunta cu provocari structurale - migratia si terorismul, care vin din vecinatatea sudica Mediterana, Nordul Africii, Orientul Mijlociu. Nu din Est. De aici si interesul lor legitim ca banii europeni sa mearga spre sud - spre aceste zone, pentru a gestiona cauzele migratiei economice.Altfel spus, aparitia elementelor de conditionalitate, fie ele referitoare la respectarea statului de drept sau diverse alte valori, in ceea ce priveste modul de alocare a banilor europeni, reprezinta o naratiune institutionala corecta, insa, mare atentie, e doar un pretext ambalat impecabil in termeni de naratiune, sub care banii europeni care mergeau in est, in interioriul UE catre statele beneficiare ale politicii de coeziune, dar si in vecintatea estica precum Republica Moldova, Ucraina, vor fi din ce in ce mai putini, pe masura ce sunt si vor fi redirectionati catre vecinatatea sudica.Asta e jocul european, dincolo de povestea de valori si principii, o spun cu realism - cei puternici care contribuie la bugetul Uniunii Europene de o maniera substantiala vor sa faca si regulile.Cei care sunt beneficiari neti de fonduri europene sunt trimisi in banca pentru a li se explica regulile. Eu, ca europarlamentar roman, am datoria sa ma bat si atunci cand stiu ca sansele de succes sunt minime", a mai spus europarlamentarul PSD.La randul sau, eurodeputatul PSD Dan Nica a declarat, joi, ca proiectul reprezinta "incercarea de a crea un instrument pentru a putea pedepsi pe oricine atunci cand vor ei"."Este incercarea de a crea un instrument pentru a putea pedepsi pe oricine atunci cand vor ei. Ideea e ca incalcarea statului de drept este in functie de ce credem noi si cand vrem noi.E un raport care nu are nicio legatura cu legislatia europeana cu Tratatul UE. Ar trebui sa ne ingrijoreze pentru ca cineva incearca sa creeze niste instrumente care nu au nicio legatura cu realitatea, obiectivitatea", a declarat la Antena3 liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica.Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene care se implica in afaceri judiciare sau nu combat eficient fraudele si actele de coruptie vor risca suspendarea fondurilor comunitare, conform unui proiect de rezolutie aprobat joi de Parlamentul European.