De ce taierea pensiilor speciale este doar o pacaleala. Ura bine drijata

mai ales de cand trecerea contributiilor de la angajator la angajat a dus la aparitia unor pensii mai mari decat ultimul salariu, in cazul magistratilor.SiIn primul rand, reglementarea votata in Camera Deputatilor aredin mai multe motive:1.In 2010, prin Decizia 873 , CCR includea pensiile ocupationale in principiul independentei magistratilor, deci le recunostea rang constitutional: "independenta justitiei include securitatea financiara a magistratilor, care presupune si asigurarea unei garantii sociale, cum este pensia de serviciu a magistratilor (...), in aceeasi masura cu care apara celelalte garantii ale acestui principiu. Atat in jurisprudenta Curtii Constitutionale a Romaniei, cat si in jurisprudenta altor Curti Constitutionale s-a statuat ca stabilitatea financiara a magistratilor reprezinta una dintre garantiile independentei justitiei".A fost o decizie raspuns la o inititiva similara a guvernului Boc, de taiere a pensiilor speciale. Sa introduci in lege o prevedere deja declarata neconstitutionala inseamna sa atragi cu buna stiinta neconstitutionalitatea.. De ce actorii, sportivii, ziaristii (inscrisi intr-o organizatie fantoma), militarii sa beneficieze in continuare si restul sa ramana fara?Discriminarea merge uneori si in interiorul breslei, de exemplu magistrat civil si magistrat militar. De ce militarii necombatanti, de prin diverse birouri sau depozite, ar merita mai mult pensie speciala decat un judecator care sa zicem ca a avut curajul sa trimita dupa gratii un fost premier, un ministru in functie, un frate de presedinte in functie sau pe Dragnea insusi?Si unii si altii nu si-au facut la o adica decat datoria, dar care a fost mai grea?Cu atat mai mult cu cat legat de ele exista si un motiv distinct de neconstitutionalitate, extrinseca.Potrivit art 13 pct 10 din Regulamentul comun al Camerei Deputatilor si Senatului , "stabilirea statutului deputatilor si al senatorilor, stabilirea indemnizatiei si a celorlalte drepturi ale acestora" se fac in sedinta comuna ale Camerei si Senatului.In al doilea rand, legea, si sa intre cumva in vigoare,, in care majoritare, si ca numar, si ca valoare, sunt cele militare.Iata ce spun cifrele: la finalul lui 2019 erau in plata 3.878 de pensii ale magistratilor. Tot atunci erau in plata 178.168 de pensii militare. Din 9 miliarde anual platite pentru toate pensiile speciale, legea aceasta realizeaza o economie de aproximativ un miliard. Daca o va face si pe aceasta.Intr-adevar, Decizia CCR 873/200 prevede ca statul poate elimina partea speciala dintr-o pensie si sa lase doar partea contributiva, dar nu in orice conditii."Pensiile speciale, nefiind un privilegiu, ci fiind instituite de catre legiuitor in considerarea unui anumit statut special al categoriei profesionale respective,Or, in cazul de fata (iunie 2010 - n.red.), o atare ratiune este, asa cum rezulta din expunerea de motive a legii criticate, atat grava situatie de criza economica si financiara cu care se confrunta statul (bugetul de stat si cel al asigurarilor sociale de stat), cat si necesitatea reformarii sistemului de pensii, prin eliminarea inechitatilor din acest sistem".Daca PNL va spune ca suntem intr-o criza la fel ca in 2010 avem o problema cu mult mai mare decat pensiile speciale. Cat despre rezolvarea inechitatilor, pensiile eliminate reprezinta o econimie infima. Cand CCR dadea aceasta motivare se referea la eliminarea tuturor pensiilor speciale, inclusiv cele militare. Asadar, ambele conditii care ar justifica, potrivit CCR, recalcularea pensiilor in plata nu prea stau in picioare.Pare ca nici Parlamentului nu ii e clar ce se va intampla cu pensiile in plata cat timp in Comisia de munca a fost introdus ca amendament art.18 care spune caDeci. Si aceasta se numeste echitate in viziunea PNL.PNL s-a grabit din secunda zero ca pe vocea tuturor comunicatorilor sai sa clameze marea victorie si marea indeplinire a promisiunii, ca sa fixeze momentul. Iar cand legea va pica la CCR, sesizata cel mai probabil de ICCJ, unii nici nu vor sesiza si vor ramane cu victoria. Pentru restul se va spune ca liberalii au fost cu poporul impotriva "ciocoilor", dar CCR nu a vrut.Sunt de acord ca CCR se va afla intr-o situatie imposibila, cat timp judecatorii CCR au si ei pensie speciala, iar 5 dintre ei chiar pensie de magistrat. Dar cine sa judece, cat timp e nevoie de minimum 5? Alta samanta de blocaj.Dar chiar si asa, am o intrebare. Livia Stanciu era buna cand l-a trimis pe Nastase la puscarie, cand l-a condamnat pe Dragnea si pe multi alti mafioti, cand a luptat la baioneta ani de zile cu restul de 8 judecatori CCR si devine rea pentru ca are pensie de magistrat?In al treilea rand,. Ele exista din 1997, au fost introduse prin reforma unui ministru al Justitiei PNL, Valeriu Stoica, la niciuna dintre modificarile la legile justitiei nu s-a incercat eliminarea lor.Valul de ura creat a dus la o solutie falsa care, in final, cel mai probabil va conserva un sistem care intr-adevar se cerea corectat. Dar in mod inteligent. Adica pastrand doar pensiile magistratilor, calculate astfel incat sa nu depaseasca salariul, si, eventual, pe cele militare.