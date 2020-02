Guvernul Citu chiar ar trebui sa treaca

Ziare.

Ceea ce m-a surprins din start urmarind primele reactii a fost ca nimeni nu a dorit sa evalueze in mod serios aceasta desemnare. Dimpotriva. N-am vazut decat referiri la apoplexia Orlando Teodorovici sau urale ca vin anticipatele. Si ma intreb cati dintre cei care au rectionat asa au cumparat macar doua pungi de faina si vreo doua bax-uri de apa in plus. Ca nu se stie.Chiar despre asta e vorba, despre vremuri in care nu se stie si aceasta insecuritate care incepe sa se instaleze cred ca poate ajuta PSD si eroda PNL.Trebuie sa aiba loc macar aparente negocieri cu restul partidelor. Spre desosebire de data trecuta, USR si-a aratat intentia de a intra la guvernare. Probabil ca si PMP, adversar declarat al anticipatelor, va dori acelasi lucru. UDMR nu e ostil . Daca e in logica anticipatelor, PNL ar trebui sa incerce sa scape de sustinere pentru a se mentine guvern minoritar.Daca nu va reusi, sansele guvernului Citu de a trece ar creste periculos de mult pentru cei care vor anticipate. Daca va reusi isi ostilizeaza doi viitori necesari parteneri de guvernare.PSD nu are niciun motiv sa mearga pe strategia boicotului, pentru a nu putea fi acuzat de blocaj. "Vom vota sau ne vom abtine, dar, in principal e normal ca parlamentarii sa-si exercite votul", a spus Marcel Ciolacu la Digi24. Si daca va asigura cvorum, va urmari cum PNL va fi nevoit sa-si tranteasca propriul guvern. Ceea ce inevitabil va trimite la strategia Dragnea.Si intre timp, se poate duce din nou la CCR unde, dupa cum poate s-a convins toata lumea, rezultatul este imprevizibil. Poate ca politicienii au cazut prea repede in plasa declaratiilor aproximative ale lui Valer Dorneanu, nu au asteptat motivarea si cred ca vointa reala (ca principiu juridic) este evaluata doar in functie de declaratii.In mod evident, guvernul Citu ar fi prima respingere, dupa care ar trebui intrat in procedura pentru cea de-a doua, foarte posibil din nou cu CCR inclus. Ca premierul desemnat Orban nu se numara ca respins a admis chiar senatorul PNL Iulia Scantei in interviul pe care mi l-a acordat la Europa FM. Respingerea nu poate fi tacita, termenul de 15 zile este pentru organizarea sedintei, nu pentru acordarea votului, iar votul de investitura este precis reglementat - secret, cu bile.Intre timp, termenul de 60 de zile va curge, dar de cand? De la prima solicitare de investitura facuta de Ludovic Orban pe 10 februarie? Sau de cand va depune dl Citu lista guvernului si programul de guvernare? Va fi din nou o speta de competenta CCR, nu am nicio indoiala, si cred ca din punct de vedere juridic probabilitatea mai mare este ca termenul sa curga de la guvernul Citu.Nu este deloc clar ce se intampla cu ordonanta anticipatelor, aflata in camera decizionala dupa respingere in prima camera si atacata la CCR de Avocatul poporului. Daca va fi declarata neconstitutionala, ce se va intampla cu termenul pentru organizarea alegerilor? Va reveni la 90 de zile dupa dizolvarea Parlamentului?Cea mai mare problema nici macar nu e asta. Problema tine de context, unul care avantajeaza PSD si dezavantajeza PNL.. Putin probabil sa avem un singur caz, mai ales la felul in care respecta populatia masurile de igiena. Daca probabilitatea a generat panica pe care am vazut-o, realitatea, care ar putea include spitalizari, localitati in carantina, poate decese, cam ce ar urma sa provoace?Pe langa asta,Bursele sunt lovite. Presiunea pe cursul de schimb e destul de mare.PSD va toca non stop ca el a vrut un guvern de specialisti, dar presedintele si PNL au fost mai interesati de procentele PNL decat de soarta tarii si si-au trantit propriul guvern. USR si PMP vor musca si ele, ca doar va fi campanie si nici prea frumos nu au fost tratate.In plus, intre dizolvarea parlamentului si convocarea celui nou, este greu de spus cine ce atributii de legiferare va avea in Romania, pentru ca nu exista prevederi constitutionale decat pentru parlamentul cu mandat expirat, ceea ce e alta situatie juridica. In aceeasi perioada, guvernul va fi interimar, deci fara drept de a emite OUG.Cine va castiga din aceasta stare de incertitudine? Ma tem ca PSD. Vi se pare ca pesedistii se mai dau de ceasul mortii sa evite anticipatele? Ar fi incercat sa mearga cu un premier si o lista care sa dovedeasca majoritatea. Se ruga Ponta de Ciolacu. Poate, desigur, sa fie un blat, dar nu stiu daca Ciolacu si-l permite. Sau poate sa fie o capcana intinsa de un partid care simte ca timpul a inceput sa curga in favoarea lui.