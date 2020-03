"Marea improvizatie"

Ziare.

com

De unde apar stirile false, fie voluntar, cu intentia de a crea panica, de a soca (cum cred ca a facut Antena3 anuntand posibila rationalizare a alimentelor), sau involuntar, prin preluarea unor informatii incomplete sau chiar complet eronate? Din bresele comunicarii oficiale.Oamenii sunt speriati, se confrunta cu ceva nou si, in mod paradoxal, lumea moderna, cu facilitatile ei, cu progresele ei, cu aparenta ei invincibilitate, ne-a lasat psihologic cu mult mai descoperiti in fata raului decat erau oamenii altor vremuri care isi constientizau poate mai bine vulnerabilitatea.SiDeocamdata, autoritatile au pierdut razboiul comunicarii. Presedintele a anuntat sambata ca de luni va decreta starea de urgenta. Sintagma este insa doar o carcasa al carei continut concret poate fi umplut cu diferite masuri, dintre cele prevazute de OUG 1/1999, in functie de situatie si necesitati. Anuntarea masurii fara continutul ei concret a lasat brese uriase pentru fake news.S-a vorbit despre rationalizarea alimentelor, despre guvernarea prin ordonante militare, despre suspendarea transportului in comun si tot felul de asemenea scenarii terifiante. Efectul lor a fost exact cel invers recomandarii de baza care este evitarea aglomeratiilor. Speriati de o masura cu continut misterios si amenintator, oamenii au navalit in magazine, unde s-a creat o imensa aglomeratie.Duminica seara, cand scriu, inca nu sunt cunoscute masurile. Au iesit "pe sticla" si dl Vela, si dl Orban, fara sa spuna mare lucru. Daca dl Vela a reusit sa nu comunice practic nimic decat ca fiinteaza, dl Orban a dat preponderent raspunsuri vagi, de principu:Coronavirusul nici nu a pornit ieri din Romania si nici nu a lovit imprevizibil ca un cutremur. Este un val care s-a tot apropiat din Romania.Eu nu sunt deloc sigura ca acesta este numarul real de persoane infectate. Nu pentru ca ar fi ascuns de cineva in mod voluntar, ci pentru caCred ca acolo ori va functiona teoria imunizarii naturale, ori de acolo va veni un val de cazuri foarte grave si chiar decese.Din comunicatul Aliantei medicilor , care cere masuri de pregatire urgente, deducem ca nu, desi exact asta ar fi trebuit sa se intample.Auzindu-l pe dl Orban cum raspundea aproape invariabil "vom vedea", "vom analiza", "vom discuta" etc, am realizat ca nimeni nu s-a gandit ca in saptamanile obsesiei anticipatelor - care a continuat si dupa desemnarea lui Florin Citu, cand Italia deja explodase deci afectarea Romaniei era doar o chestiune de timp (primul caz a fost confimat chiar atunci) - sa faca niste scenarii de lucru, niste seturi de masuri.Singura masura concreta luata, inchiderea scolilor, a vizat segmentul cel mai putin vulnerabil. Si ea a raspuns nu unei recomandari a specialistilor, dimpotriva, ci presiunii publice a unor oameni care cereau si ei ce se pricepeau, vazand ca autoritatile nu fac nimic.Am sentimentul ca asa e si cu starea de urgenta, intai am anuntat-o pentru ca o cerea populatia ca replica la absenta actiunii politice, dupa care au inceput sa se gandeasca ce o sa faca in mod concret cu ea.Iar dupa criza sanitara va incepe criza economica, au aparut semne clare. Sunt tari care deja au luat primele masuri concrete in directia aceea. Noi avem un grup de lucru care abia acum incepe sa se gandeasca.