Moise Guran anunta ca pleaca definitiv din presa si intra in politica

Negocieri cu USR PLUS

Ziare.

com

Moise Guran si-a comunicat decizia prima data ascultatorilor Europa FM, prin intermediul unui mesaj in care explica si de ce alege acest drum."Cele mai grele decizii din cariera unui jurnalist sunt cele in care etica intra in conflict cu deontologia. Etica se refera la binele general al societatii, iar deontologia se refera la regulile meseriei. Teoretic, regulile meseriei de jurnalist nu pot intra in conflict cu interesul general al societatii, tocmai pentru ca ele, regulile respective, sunt gandite pentru a sluji societatea. Si totusi, in practica, lucrurile sunt intotdeauna mai complicate.Va dau un exemplu: unui jurnalist ii este interzis sa cheme lumea in strada, la orice fel de proteste, si in special la cele politice, dar ce ar trebui sa faca un jurnalist atunci cand guvernul ameninta prin actele sale insasi existenta democratiei? Alt exemplu: unui jurnalist nu ii este interzis sa devina om politic, dar, daca tot mai multi jurnalisti devin oameni politici, atunci credibilitatea generala a breslei scade si rolul presei de caine al democratiei este afectat. Si totusi, eu azi, acum,Acesta este ultimul mesaj pe care vi-l dau in calitate de jurnalist si este o explicatie pentru dumneavoastra, cei care ma urmariti de atat amar de ani", a anuntat Moise Guran, in direct la Europa FM.Ultima emisiune pe care Moise Guran o va realiza la Europa FM este o intalnire cu ascultatorii, in direct pe frecventele radio si video pe www.europafm.ro, in cadrul Romania in Direct, joi, de la ora 13:15."Nu stiam si nici acum nu stiu daca a contat sau cat a contat ca, din 2013, dar mai ales in 2017 si 2018, am iesit in strada si ca am chemat si pe altii sa faca la fel. Nici nu mai conteaza cu adevarat acum, important este doar rezultatul - chiar daca fiecare dintre noi, cei iesiti in strada in acesti ani am avut un rol micut, micut, pe ansamblu, noi ca societate, sute de mii sau poate chiar milioane de oameni, am devenit constienti de valorile comune pe care le avem, de scopul si de agenda pe care o dorim pentru tara noastra.V-am spus atunci ca aceasta este o trezire intr-o forma superioara a constiintei noastre nationale si cred si acum ca asta a salvat cu adevarat natiunea noastra de la un derapaj spre dictatura. Ei bine,Alti jurnalisti au ales sa nu faca asta si le-am respectat decizia, chiar daca m-au usturat matele cand jurnalistul pe care il respect cel mai mult mi-a spus in direct la televizor ca daca chem lumea in strada nu mai sunt jurnalist ci propagandist. N-am putut sa-l contrazic.Tot intr-un conflict intre etica si deontologie am fost si atunci cand presedintele Iohannis a refuzat dezbaterile in campania electorala, dar a invitat cativa jurnalisti, printre care si eu, la o pseudo-dezbatere in care, de facto, noi am fost cu spatele la zid. Am acceptat nu pentru ca presedintele facea vreun serviciu democratiei, ci pentru ca riscurile pentru aceasta erau mult mai mari in cazul intaririi partidului care a facut atat de mult rau tarii noastre, in ultimul deceniu, nu numai in ultimii patru ani", a mai afirmat Moise Guran.El precizeaza ca, prima data cand s-a gandit sa intre in politica a fost momentul 10 august 2018."Sa nu credeti ca astfel de situatii sunt rare in meseria noastra. Eu sunt in aceasta breasla de 26 de ani si cei care m-ati urmarit sunt sigur ca v-ati dat seama cat de mult imi place si cate satisfactii mi-a adus. Pentru ca iubesc aceasta meserie, eu n-am ras niciodata de regulile si de rigorile ei, asa ca mi-am pus si eu, asa cum si multi dintre dumneavoastra mi-ati pus problema de a face pasul spre politica.DarMi-am pus atunci problema daca nu cumva nu mai e suficient ce fac pentru societate ca jurnalist. Sa fim sinceri cu noi insine, in acesti ani raul s-a produs, democratia a fost salvata, dar institutiile publice sunt praf, economia sta pe un butoi de pulbere, iar noi toti vom avea mult de reparat la tara noastra, pentru a putea spune ca acea revolutie din mintile si din sufletele celor care am fost in strada chiar a reusit, chiar a dus lla reformarea Romaniei.Am comentat de pe margine suficient, am dezbatut idei, le-am sustinut si am insistat pe ele pana la obsesie uneori, am insistat sa ma contraziceti si sa ganditi critic, cu propria minte, ceea ce va spun eu sau altii ca mine, acum cred ca este nevoie si de mine si de tine acolo unde ideile devin realitate", conchide Moise Guran.Moise Guran nu a precizat in ce partid va merge, dar in ultimele zile a purtat negocieri cu Alianta USR PLUS. Liderul USR, Dan Barna, a afirmat marti seara ca discutiile cu jurnalistul Moise Guran vizeaza "o implicare reala" a acestuia in cadrul Aliantei USR PLUS."Avem discutii. Chiar maine o sa avem o noua intalnire si o sa stam de vorba. Moise Guran este o persoana publica in acest moment. Noi l-am considerat destul de serios sa se implice in viata politica, sa se implice in acest proiect care este Alianta USR PLUS, pentru ca ceea ce reprezinta Alianta USR PLUS este mai mult decat doua partide intr-o alianta la un moment dat electoral al Romaniei", a spus Barna, la Digi 24.Intrebat daca Moise Guran va deveni membru al USR, Barna a raspuns ca orice este posibil.Totodata, Moise Guran a scris marti pe Facebook ca le cere celor din USR si PLUS sa devina cat mai repede un singur partid si sa se comporte ca atare."N-am cerut bani de la nimeni si nu am de gand sa devin consilierul nimanui.Tot ce le cer celor de la USR si PLUS este sa devina cat mai repede un singur partid si sa se comporte ca atare incepand de acum, imediat, chiar inainte de a realiza formal-juridic (dupa alegeri) acest obiectiv. Asta e toata negocierea mea. Discutia va avea loc maine", a scris marti pe Facebook Moise Guran.