Nevroza colectiva si goana dupa tinte false

Liviu Dragnea are probabil toate motivele sa fie extrem de furios vazand cat de usor a putut fi dinamitata sustinerea populatiei pentru justitie. Nu statul paralel, nu obsesia Portocala. Au fost suficiente doua cuvinte-cheie pentru a declansa un val de autentica ura, care a sapat cu uimitoare viteaza o falie adanca.Si cuvintele-cheie ar fi fost "pensii speciale". Dar magistratii aveau aceste pensii de serviciu si pe vremea lui Dragnea. Mai precis, le au din 1992, cand au fost introduse prin Legea 92. S-a mai vorbit despre ele, a incercat si guvenul Boc sa le taie. Sigur ca s-a schimbat cuantumul lor. Dar dupa aproape 30 de ani, nu mai poate nimeni spune ca acum le descopera.Si, totusi, in mod surprinzator si ignorand doua decizii ale CCR, Ludovic Orban a reaprins subiectul si a avansat desfiintarea lor generand o predictibila, chiar daca putin inspirata, reactie de aparare a corpului magistratilor.A fost suficient pentru ca de pe peste tot sa se dezlatuie ceea ce eu consider a fipe care mi-e greu sa-l inteleg dincolo de un punct. Daca ar fi fost o critica legata de masura in care unii magistrati merita aceste pensii, despre varsta de pensionare, despre cuantumul pensiilor, mi s-ar fi parut binevenita si legitima.Dar discutia a fost in general pe tonul:Desisinu avem aceeasi meserie, nu avem aceeasi pregatire. Si nici macar aceeasi contributie la buget de-a lungul anilor, pentru ca un salariu mare inseamna impozite mai mari in valoare nominala, sume mai mari platite pentru asigurarea de sanatate si bani mai multi la bugetul de pensii, din care se platesc banii pentru multi pensionari. Diferenta dintre pensia care li s-ar cuveni conform contributiei si valoarea la care se ridica pensia de serviciu nu e atat de mare pe cat cred multi.Intr-o societate normala, fiecare profesie are locul ei si egalitatea consta in faptul ca fiecare trebuie sa aiba sanse egale de a ajunge acolo. Dar, in rest, sigur ca exista diferente. Altfel, vom cere ca toti sa fim numiti in functie prin decret prezidential, toti vom pretinde sa fim inamovibili.30 de ani pensiile magistratilor nu au fost in mod real un subiect de discutie si astazi ii transforma in dusmanii poporului. Am vazut invective teribile la adresa lor din partea unor oameni despre care stiu ca au fost in strada pentru a sustine independenta justitiei. Si ma intreb sincer daca sustineau independenta justitiei, din care stabilitatea financiara a judecatorului face parte, sau sustineau justitia doar ca sa ne scape de Dragnea, dupa care judecatorii sunt numai buni de linsat.Taierea pensiilor magistratilor nu cred ca va mai avea loc. Deja a fost amanata pe anul viitor, probabil va fi amanata apoi din nou si se va topi, pentru ca si PNL stie ca nu are cum sa treaca de cele doua decizii CCR. De aceea probabil ca magistratii ar fi fost mai intelepti daca nu reactionau si asteptau.Dar si dupa ce ideea taierii va disparea,Ma sperie nu doar egalitarismul, ci siPensiile militarilor, politistilor si jandarmilor, de care PNL nu vrea sa se atinga, desi nu are impediment constitutional, desi ele sunt platite si unor tortionari, nu par a deranja, in orice caz nu in aceeasi masura.Vad oameni care ma intreaba de ce m-am schimbat. Nu m-am schimbat deloc. Ce sustineam acum un an sustin si acum. Dar asta si este problema. Urechilor carora le placea critica la adresa PSD nu o suporta pe cea la PNL fix pe aceeasi tema. Nu numai populismele PSD sunt rele. Ci toate. Nu numai clientii PSD in diverse functii cheie erau rai. Toti clientii politici sunt.Ma ingrijoreaza. Nu e necesar ca el sa convinga, nu e necesar ca el sa fie corect, dar este esential sa fie auzit si el sa fie cel respins sau, dimpotriva, preluat. Argumentul e ultimul care conteaza. Informatia factuala la fel. Traiam intr-un bruiaj constant din care razbat si triumfa doar stimulii emotionali. Si in societate, si in viata interna a partidelor.Ma ingrijoreazacare, in absenta unui dusman cu chip de tip Dragnea sau Dancila, devin automanipulatoare. Suntem atat de preocupati sa le satisfacem si sa le racorim pe ele ca pierdem din vedere sursele lor. Daca magistratii ar ramane fara pensii de serviciu, nu cred ca ar fi vreun roman care ar duce-o mai bine. Daca insa alegerea primarilor ar redeveni in doua tururi ar fi primul pas spre o normalizare a vietii politice care sa ne faca viata mai buna, incepand cu apa calda si caldura.Si totusi, presiunea e pentru linsarea magistratilor, nu pentru a obtine alegeri in doua tururi. Si, desigur, nu le vom avea.Iar daca in anul care vine vom continua sa alergam dupa tinte false, irational, frustrat si pagubos, rezultatul va fi prost si un moment care poate fi de inflexiune istorica se va fi irosit.