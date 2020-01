Sansele motiunii si ale alegerilor in doua tururi

Ziare.

PSD nu avea cum sa evite depunerea motiunii de cenzura dupa ce PNL si-a angajat raspundere pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Ar fi fost un mesaj de slabiciune pe care partidul, aflat intr-o perioada de strangere a randurilor, nu si-l putea permite fara costuri electorale si de mobilizare interna.UDMR, la randul sau, nu avea cum sa nu sanctioneze incalcarea intelegerii scrise facuta cu Ludovic Orban inainte de investirea guvernului si care a stat la baza votului de investitura din partea maghiarilor. Nu se puteau lasa calcati in picioare.Dar una este sa depui motiunea si cu totul altceva sa te bati pe viata si pe moarte pentru ca ea sa treaca. Cand te uiti la calendarul motiunii , lucrurile sunt destul de clare: depusa joi, luni va fi citita si de votat mai incolo, la o data ce urmeaza sa fie stabilita.De ce nu vrea PSD sa treaca motiunea nu e treaba de geniu ca sa intelegi. Pentru ca nu vrea sa declanseze procedura anticipatelor si pentru a nu fi obligat ca la al doilea vot sa-l investeasca din nou pe Ludovic Orban, dupa ce l-a dat jos.Pentru ca nu e pregatit sa vina cu o propunere proprie de premier. Pentru ca nu exista postura mai buna decat sa fii in Opozitie in timp ce guvernul se loveste de cate un perete oriunde o apuca, pentru ca nu are nici majoritate si nu are nici bani, tocmai in an electoral.Asa caSi atunci ce facem cu alegerile in doua tururi?Miercuri, CCR a admis sesizarile pe doua angajari de raspundere ale guvernului, inclusiv pe motiv ca exista pe aceleasi subiecte proiecte de lege in faza avansata in Palament. Exista cel putin un proiect pentru revenirea la doua tururi, aflat la Camera Deputatilor , decizionala, care nu a fost retras inainte de angajare pentru a evita pericolul.E drept ca CCR este decredibilizata pe buna dreptate, dar mai stiu ca deciziile de miercuri au fost luate in unanimitate si le consider binevenite. Exista multe decizii CCR anterioare (de exemplu 1655/2010, 383/2011, 799/2011) care stabilesc conditiile in care o angajare de raspundere este corecta. Daca ele nu ar exista, practica angajarii ar putea deveni la fel de abuziva precum aceea a OUG-urilor.Daca un guvern are majoritate ca sa fie investit si sa ramana in functie, iar legea ajunge la CCR doar daca nu exista motiune sau majoritate pentru motiune, de ce nu o foloseste pentru proiectele aflate in faza avansata in Parlament? Si este o intrebare de principiu, general valabila, depersonalizata, asa cum trebuie sa judece in mod normal CCR si, din pacate, a facut-o atat de rar.In mai 2012, cu 6 luni inainte de alegerile parlamentare din 2012, guvernul Ponta a incercat sa schimbe sistemul uninominal cu redistribuire intr-un sistem uninominal pur. Daca reusea, nu am fi avut in toamna aceea 588 de parlamentari (dublul numarului stabilit prin referendumul din 2009), dar nici PDL nu cred ca lua decat vreo 3 mandate.Prin Decizia 682/2012, CCR a respins legea aratand ca "modificarea Legii nr. 35/2008 - in esenta acesteia, cata vreme modificarea priveste tipul de scrutin reglementat de actuala legislatie - intervine cu aproximativ 6 luni inaintea alegerilor, ceea ce, astfel cum sustin si autorii sesizarii in motivarea acesteia, incalca principiile statuate de Curtea Constitutionala in aplicarea art. 1 alin. (5) din Constitutie, interpretat in concordanta cu dispozitiile Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, cu raportare si la Codul bunelor practici in materie electorala adoptat de Comisia de la Venetia (...) Sunt astfel incalcate dispozitiile constitutionale cuprinse in art. 1 alin. (3) si (5), precum si ale art. 2".Mai mult decat atat, guvernul Orban a introdus in legea pe care si-a angajat raspunderea si o prevedere potrivit careia, daca nu ai viza de flotant cu minimum 60 zile inainte de scrutin, nu mai poti vota. Pana acum puteai sa iei viza de flotant si cu o zi inainte. Nu discut fondul reglementarii. Poate fi o metoda de combatere a traseismului, dar in egala masura si o ignorare a migratiei interne absolut semnificativa.Este insa evident ca prevederea este restrictiva, adica exact ceea ce Comisia de la Venetia nu permite sa se intample cu mai putin de un an inainte de alegeri.Deci respingerea la CCR este greu de evitat.Pentru ca primarii sai vor tot un tur, pentru ca primarii racolati vor tot un tur. Dar sigur ca exercitiul era necesar pentru ca electoratul sa vada ca au incercat.: proiectul din Camera era retras, daca aceasta era prima angajare de raspundere pentru a evita intrarea in fereastra de 6 luni. Adica guvernul isi angajeaza raspunderea mai intai pentru concursul de admitere in INM din toamna si abia apoi pe alegerile in doua tururi din mai -iunie?nu ar fi existat prevederea restrictiva in evident dezacord cu recomandarile Comisiei de la Venetia si care nu raspunde unui fenomen real, potrivit Expert Forum