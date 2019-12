Un deputat liberal a postat o urare de Anul Nou pe teme politice: "Iliescu tot traieste! / Dragnea e la puscarie, / Dancila, la bucatarie!"

Ziare.

El face in aceste versuri o scurta radiografie a intamplarilor din 2019 de pe scena politica din tara noastra. Sunt mentionati, printre altii, Ion Iliescu Liviu Dragnea si Ludovic Orban De asemenea, a profitat de ocazie sa laude si guvernul liberal actual.Iata urarea integrala de Anul Nou postata de Florin Roman pe Facebook "Aho, aho, copii si fratiStati putin si nu manati!Maine, anul se-noiesteIliescu tot traieste!Dragnea e la puscarie,Dancila, la bucatarie!Orban e acum premier Si Turcan, vicepremier PNL la guvernare PSD la curatare!Cu Ciolacu si GrindeanuPSD nu uita ciolanu!Ia mai dati cu bice mai!Sa s-auda-n BucurestiCa guvernul liberalEste unul national!Am ajuns la guvernareSi-am scapat tara de hoti, de banditi si mafioti!Recursul l-am abrogatSi banditii nu mai bat!Supraacciza la carburantiSi impozitarea contractelor part-time!Doua promisiuni facuteAzi, de liberali, tinute!Predoiu da cu piatra-n apaDe sectia speciala ne scapa!Vela e om seriosInterlopilor le-a ajuns cutitul la os!Violeta nu-i BudaiSi nu da cu zurgalaiManeci ea si-a suflecatCalculeaza pensiile cu cap!Bode este ardeleanNu se da bucuresteanAre-n cap doar avioane, drumuri si autostraziNe-am cam saturat de vise, sa le vedem acum si...transpuse!Rokerul de la finante Florin Citu nu are nuante!A venit cu un bugetFar-o gaura concret!Cu Ciuca la AparareN-avem teama la hotare!La Cultura cu BogdanNu mai sunt veterinari!Oros nu mai plimba oaiaCa sa-l supere pe DaeaDa subventii, bani la greuFermierii ii zic ok!Cand aude de-OprisanPune mana pe-un bolovanE Stefan la DezvoltarePentru Vrancea vrea doar soare!De Costache, ce sa zic?E prea prins cu medicinaSa nu termine benzina!E tanar si talentat, si nu e dispus la blat!La paduri e-un moldoveanPus pe treaba, ca un ardeleanPadurarii i-a inarmat, padurile le-a ferecatHotii s-au panicat, ca Alexe i-a fixat!E oltean si subtirel Ionut Stroe ca un ficiorel!Are doar sport in capSi il practica cu drag!Tot oltean e si PopescuOmul de la EconomieLiberal, nu-n teorieSocialistii ca sa stie!Anisie vrea reforma Si nu una de forma!Bursele le-a majoratIar hartiile le-a tocat!Ia mai manati mai flacai!Hai, hai, hai!De cand e la guvern Orban e peste tot prezent!Cand ministrii spun ca scapaOrban ii convoaca de-indata!Tara trebuie guvernataSi Ludovic nu se joaca!Are o misiune greaDar se-achita bine de ea!De urat as mai uraSi lor si altoraAnul nou ce sta sa vinaSa v-aduca numai bine!"C.P.