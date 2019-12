"USR, pe buza irelevantei"

Ziare.

com

Relevanta este boala de fond, aceea care a provocat si scorul de la prezidentiale si ar putea provoca o continuare a declinului la viitoarele alegeri din 2020.Iar aceasta boala este incapacitatea USR de a deveni din ONG un partid politic, desi, desigur, progresele fata de perioada "nicusorista" sunt semnificative. Si un prim asemenea progres a fost marcat de reusita boicotarii referendumului privind familia traditionala.La europarlamentare, USR - impreuna cu PLUS - a inregistrat o gonflare cu mult peste nivelul sau electoral real, fiind, la fel ca PNL, la fel ca referendumul lui Klaus Iohannis, un beneficiar al urii impotriva lui Dragnea.Acest rezultat a generat o falsa autoevaluare care l-a dus la dezumflarea din 10 noiembrie.Si daca vrea sa se salveze de la irelevanta care il ameninta, ceea ce trebuie sa trateze acum sunt cauzele care-l despart de statutul de partid politic.Una dintre ele este exact aceea tintita de referendumul intern: lipsa unei ideologii. Stiu ca e la moda, nu numai la noi, dezideologizarea. Asfaltul n-are culoare politica, nici curatenia din spitale, educatia chiar nu trebuie sa aiba, deci la ce bun sa ai o ideologie?Asa cum nu cred ca poti sa fii si barbat, si femeie in acelasi timp, nu cred ca poti sa fii si de stanga, si dreapta in acelasi timp, dupa cum iti convine. Inseamna ca nu esti nimic.Sigur ca ideologiile pot fi mai nuantate, de aceea, avem pe fiecare jumatate tot spectrul, de la extrema pana la centru, dar raportarea certa la anumite valori face diferenta. Si fara definirea aceasta clara, fara definirea clara a apartenentei, un partid este defect.Asa cum defecte sunt in buna masura si restul partidelor din Romania, asumate ideologic doar declarativ, dar ele sunt salvate de o alta conditiepentru un partid, una despre care voi vorbi un pic mai incolo.Ca personaje exotice precum dl Gotiu nu inteleg importanta ideologiei si habar nu au de diferenta dintre un partid si un ONG in domeniul mediului nu e nicio mirare, dar nici nu poate fi reper.Ca aceasta clarificare ideologica ar putea duce la fracturi e la fel de adevarat, dar in stilul acesta magmatic si aiuristic USR nu are nicio sansa sa ajunga altundeva decat la irelevanta.A doua chestiune pe care partidele mari o au este cultura de organizatie, cu mai multe elemente. Unul este disciplina structurii piramidale. USR functioneaza strict pe orizontala.In numele unei democratii prost intelese, fiecare se simte sef, total independent si indreptatit sa respecte doar ce ii convine, sa se suie pe ce gard vrea, sa tipe ce vrea si sa sparga ce geam al partidului vrea.Asta nu e democratie de partid niciunde in lume. Este anarhie infantila. Democratia de orice fel inseamna ca deciziile se iau in urma unei dezbateri foarte serioase in cadrul careia toata lumea argumenteaza, ca voturile sunt egale intre ele si fiecare e liber sa voteze.Dar dupa ce majoritatea a vorbit, decizia luata intr-un sens sau altul e respectata de toti cei care vor sa mai faca parte din structura respectiva. Altfel, usa le apartine.Un alt element este intelegerea si asumarea interesului strategic. Uitati-va la diferenta dintre PSD si USR, ca organizatie, nimic altceva.USR se paruieste continuu, se autodevoreaza, in campania prezidentiala cele mai crancene atacuri impotriva candidatului USR au venit din partid, nu din afara lui. PSD, chiar daca toti asteptau sa o hacuiasca pe Viorica Dancila, a pastrat aparenta de unitate. Si acum, cand lupta interna pentru putere este in toi, au capacitatea au de a sta uniti in front si de a urmari interesul strategic electoral.USR e un fel de uniune de triburi care se incaiera, au o suta de forumuri de discutii de pe care se aud numai urlete de lupta si din care cei mai multi sifoneaza in toate partile. E un haos total, care nu are cum sa functioneze.Si, nu in ultimul rand, un partid are o doza de profesionalizare. Nu merge totul la instinct, inspiratie de moment, improvizatie si entuziasm. Este inadmisibil ca USR nu are consultanti politici, nu a avut nici la prezidentiale si, de aceea, Dan Barna a reactionat ca picat din Luna la ancheta Rise Project, de care stia de mult timp, cel putin de cand a stat de vorba cu autorii materialului despre el.Politica este o profesie, nu un hobby, una in care trebuie sa stii sa comunici, sa stii sa transformi defensiva in ofensiva, cand sa taci si cand sa vorbesti, si foarte putini se nasc cu abilitatile acestea in sange. Si chiar cei extrem de talentati au nevoie de retusuri.O masina e masina daca are patru roti, volan, motor. Indiferent de culoare, de marca, de pret etc, nu exista masina care nu le are. Fara ele sigur ca poate circula pe strazi, dar se numeste trotineta, bicicleta, caruta, nu masina.Si cand esti cu trotineta nu ai nicio sansa la impactul cu o masina, oricat ar fi ea de batrana si ruginita.