Vlad Voiculescu: Candidatul Aliantei USR-PLUS la Primaria Bucuresti va obtine cu 7-8% mai multe voturi decat Firea

Sondajul realizat de CULT Research in decembrie si prezentat de Vlad Voiculescu arata ca 47% dintre votantii Aliantei ar alege sa mearga la alegerile locale din vara viitoare cu echipa lui Nicusor Dan, in vreme ce 39% dintre ei ar vota cu echipa sa, alcatuita din membri ai PLUS.In plus, a mai spus Voiculescu, Alianta USR-PLUS ar castiga scaunul de primar general al Capitalei, indiferent daca ar merge pe mana sa sau pe mana lui Nicusor Dan."Diferenta dintre procentul meu (35% - n.red.) si cel al Gabrielei Firea (28% - n.red.) este de 7% (potrivit sondajului Plus). Asta, la doar 6 luni dupa desemnarea mea pe post de candidat al PLUS.Daca Nicusor Dan ar candida in locul meu, procentul ar fi acelasi: 36% (pentru Nicusor Dan - n.red.), comparativ cu 25%, cat ar obtine Gabriela Firea", a mai spus Vlad Voiculescu.Acesta a mai aratat ca din sondajul PLUS reiese ca si Rares Bogdan ar obtine 23% dintre voturi, daca ar candida din partea PNL la Primaria Capitalei, impotriva Gabrielei Firea.Cu toate astea, Voiculescu a spus ca, din cate a putut vedea, va mai dura pana cand PNL isi va desemna un candidat pentru alegerile locale din vara acestui an. Asa ca - desi si-ar dori un candidat unic al Opozitiei, care sa obtina peste 50% din voturile bucurestenilor - inca nu poate vorbi despre asa ceva.Dar oricum ar fi, indiferent daca Opozitia va reusi sau nu sa isi aleaga un candidat unic, oricum Alianta USR-PLUS va merge impotriva Gabrielei Firea cu acelasi candidat: fie Vlad Voiculescu, fie Nicusor Dan.Intrebat cum si cand va fi ales candidatul Aliantei, Vlad Voiculescu a spus ca PLUS este deschis atat catre varianta unor alegeri primare inchise, cat si pentru varianta unora deschise (in care sa poate vota si cetatenii - n.red.). Sunt chestiuni care se vor stabili in urmatoarele saptamani. Si oricum se va proceda, pana pe 15 martie Alianta USR-PLUS ar urma sa aiba un candidat unic deja stabilit.Intrebat daca va putea sustine financiar o campanie de proportiile celei pe care o va avea Gabriela Firea, Vlad Voiculescu a spus ca nici nu se pune problema sa incerce asa ceva. Dar ca problema costurilor va trebui serios discutata mai ales in situatia in care candidatul Aliantei va fi indepedent (cum ar putea fi cazul lui Nicusor Dan - n.red.).