Decizie istorica: Porsche a renuntat la motoarele diesel

Producatorul german a anuntat recent ca versiunile diesel ale modelelor Panamera si Macan au fost scoase de pe linia de productie dupa ce au fost onorate toate comenzile clientilor.In plus, noul Cayenne a fost lansat fara a avea o versiune pe motorina.Prin intermediul unui comunicat de presa, Porsche spune ca masura a fost luata pentru ca interesul pentru masinile diesel a scazut foarte mult in urma scandalului Dieselgate, clientii dorind in schimb propulsoare hibrid."Motoarele diesel au jucat un rol minor la Porsche. Porsche nu dezvolta si nici nu construieste motoare diesel. In prezent, cererea pentru modele cu propulsoare diesel a scazut, in timp ce interesul pentru modelele cu motoare hibrid sau pe benzina a crescut semnificativ", se arata in mesajul germanilor.Saptamana trecuta, in data de 15 februarie, a fost produs ultimul Porsche pe motorina, un Macan S Diesel.Aventura producatorului german cu propulsoarele pe motorina a durat opt ani, primul Porsche diesel fiind SUV-ul Cayenne.M.D.