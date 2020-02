Dieselgate: Perchezitii la sediul Porsche

Ziare.

Porsche Automobil Holding SE este cel mai mare actionar al grupului german Volkswagen.Trei birouri si trei apartamente private apartinand angajatilor Porsche au fost cercetate, ca parte a investigatiei privind rolul lor in scandalul emisiilor, transmite Reuters. Procurorii au extins cercetarile si acum investigheaza sapte actuali angajati si un fost angajat al Porsche, informeaza Der Spiegel.Reprezentantii procuraturii din Stuttgart nu au fost disponibili pentru comentarii.In mai, un tribunal din Germania a amendat Porsche AG cu 535 de milioane de euro (599 milioane de dolari) pentru ca nu si-a indeplinit obligatiile de supervizare in scandalul emisiilor.Departamentul de dezvoltare al Porsche si-a neglijat obligatiile legale, ceea ce a dus in cele din urma in Europa si in alte regiuni la vanzarea de automobile diesel care nu indeplineau reglementarile privind emisiile, au anuntat procurorii din Stuttgart. Acestia au adaugat ca Porsche nu va face apel la aceasta decizie.Porsche a confirmat amenda si a precizat ca ancheta privind emisiile demarata de autoritatile germane a ajuns acum la final.Procurorii sustin ca actionarii Porsche ar fi trebuit informati in legatura cu neregularitatile de la Volkswagen chiar din 2014, presupunand ca directorii stiau deja de falsificarea emisiilor.Investitorii au pierdut milioane de euro in septembrie 2015, cand Volkswagen a recunoscut ca a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel. Scandalul a costat Volkswagen peste 27 de miliarde de euro.