Porsche este investigata in Germania pentru datorii fiscale

Un purtator de cuvant al companiei a spus ca Porsche "a raspuns deja la posibilele plati anticipate de taxe prin intermediul unor suprataxe de siguranta si al unor plati".Publicatia Bild am Sonntag (BamS) a relatat ca procurorii au vizitat birourile Porsche la sfarsitul anului trecut.Potrivit publicatiei, procurorii cerceteaza documente legate de petreceri si calatorii private efectuate de directori cu avioane sau masini cu soferi apartinand companiei, precum si plati datorate autoritatilor fiscale legate de salariile acordate unor fosti angajati in cadrul programelor de pensionare anticipata.Costurile legate de o petrecere privata organizata de fostul director general Matthias Mueller, care a condus compania in perioada 2015-2018, au necesitat declaratii fiscale retroactive si un acord pentru platile datorate.Intr-un comunicat, Porsche a anuntat ca a platit sume considerabile pentru datoriile fiscale respective.Platile investigate de autoritati au fost aferente perioadei 2009-2017 si au necesitat perchezitionarea sediului central al Porsche, in iunie 2018.Porsche a mai raspuns investigatiei prin adoptarea unor masuri de complianta fiscala, cu ajutorul unor consultanti externi, potrivit comunicatului companiei.Investigatia continua, iar Porsche a refuzat sa ofere alte informatii.