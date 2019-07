A murit actorul Rutger Hauer

Ziare.

com

"Rutger Hauer a murit la varsta de 75 de ani. El era considerat unul dintre cei mai mari actori ai Olandei", a scris agentia de presa olandeza ANP, precizand ca actorul a murit vineri si a fost inmormantat in cadrul unei ceremonii private.Rutger Hauer a aparut pentru prima data ca actor in 1969 intr-un serial tv de capa si spada, numit "Floris", regizat de Paul Verhoeven, pe atunci putin cunoscut.Regizorul Paul Verhoeven este cel care i-a oferit primul sau mare rol in filmul "Turkish Delight" in 1973.El a atras insa atentia lumii cinema-ului in 1981 in SUA, jucand alaturi de starul american Sylvester Stallone in thrillerul "Nighthawks".Anul urmator a fost lansat "Blade Runner", care l-a consacrat drept unul dintre starurile Hollywoodului de la acel moment.Comentand moartea celui pe care l-a descoperit, Paul Verhoeven a declarat pentru ANP ca si-a pierdut "alter ego"-ul. "Sunt extrem de trist ca nu mai este printre noi, imi va lipsi teribil", a afirmat el