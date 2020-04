A fost confirmat al cincilea caz de COVID-19 in randul personalului din Ministerul Justitiei

Ziare.

Persoana nu a mai fost prezenta in institutie din data de 2 aprilie, precizeaza Ministerul Justitiei.Incepand cu data de 14 aprilie 2020, Ministerul Justitiei a intrat in regim de telemunca, exceptie de la aceasta regula facand ministrul, secretarii de stat, cabinetul ministrului, serviciul de informatii clasificate, directia tehnologia informatiei, care lucreaza de la sediul Ministerului.In zilele de 10, 11 si 12 aprilie, sediul Ministerului Justitiei a fost decontaminat succesiv prin nebulizare. Ministerul Justitiei a facut anunturile necesare catre DSP Bucuresti in vederea luarii tuturor masurilor legale.I.S.