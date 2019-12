Ambasadorul SUA la Bucuresti, discutii cu Predoiu despre importanta recuperarii prejudiciilor

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Justitiei, ambasadorul Statelor Unite, Adrian Zuckerman, si-a exprimat deplina sustinere fata de eforturile Ministrului Justitiei de a reface capacitatea Ministerului Public de a confrunta cu energie si profesionalism crima organizata si coruptia, precum si toate formele de infractionalitate. Ambele parti au insistat pe importanta recuperarii prejudiciilor provenite din infractiuni."Statele Unite sunt gata sa sprijine cu expertiza pe care o au si cu experti dezvoltarea capacitatii sistemului judiciar din Romania pentru a recupera prejudiciile produse din infractiuni oriunde ar fi plasate in lume. Dialogul pe aceasta tema va fi reluat in luna ianuarie pentru a organiza intalnirea dintre expertii romani si americani", a transmis Ministerul Justitiei.Sursa citata a precizat ca cele doua parti si-au exprimat convingerea ca efortul de combatere a crimei organizate va fi din ce in ce mai eficient pe masura ce va fi stabilizat managementul Ministerului Public in urma procedurii declansate de Ministerul Justitiei si a dezvoltarii cooperarii judiciare internationale care vizeaza traficul de minori, traficul de droguri, coruptia internationala si recuperarea prejudiciilor.