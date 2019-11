Catalin Predoiu a cerut statistici cu dosarele de coruptie de la SS si DNA in care sunt implicati magistrati

Ziare.

Predoiu a avut luni o intalnire cu procurorul general Bogdan Licu si procurorul-sef al DNA, Calin Nistor (amandoi interimari). Principalul subiect de discutie: statisticile judiciare detinute de cele doua institutii privind dosarele de coruptie in care au fost implicati magistrati, instrumentate de Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), respectiv DNA."In calitate de Ministru al Justitiei, voi analiza statisticile pe care le-am solicitat de la PICCJ si DNA privind numarul dosarelor instrumentate de SIIJ, respectiv DNA, in care au fost implicati magistrati.Orice document de politici publice pe care ministerul l-ar putea emite in perioada urmatoare, va fi fundamentat pe baza unei analize riguroase a situatiei reale din teren.Ministerul Justitiei isi va fundamenta toate deciziile de politica publica, inclusiv cele privind politica penala dar si initiativele legislative, pe baza datelor si cifrelor concrete, fara sa fie influentat de perceptiile publice vehiculate pe o tema sau alta", a declarat Catalin Predoiu, la finalul intalnirii, citat intr-un comunicat al MJ Documentul mai precizeaza ca MJ va continua progresiv consultarile pentru a identifica, impreuna cu partenerii institutionali, cele mai bune solutii pentru crizele care afecteaza, in prezent, Justitia."De asemenea, ministrul va consulta si evaluarile interne din cadrul aparatului ministerului, serios afectat de politica de resurse umane aplicata in perioada 2016 - 2019", conform sursei citate.A.D.