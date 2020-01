Catalin Predoiu a sustinut, la reuniunea JAI, un mecanism de evaluare a justitiei si a statului de drept pentru toate tarile UE

Ziare.

"Desi a fost un Consiliu JAI informal, am discutat teme substantiale. In interventia din Consiliu, am evocat ideea unui mecanism de evaluare a justitiei si a statului de drept pentru toate tarile membre, fara a exista paralelisme in acest demers. Este nevoie, desigur, de un singur standard pentru toata lumea. Am aratat ca sustinerea pentru operationalizarea Parchetului European va fi un test pentru angajamentul real al tuturor guvernelor statelor membre pentru aceleasi standarde de integritate in toate tarile membre, pentru protejarea intereselor europene si combatarea coruptiei cu fonduri europene. Ar fi bine ca toate tarile membre ale UE sa combata coruptia asa cum o face Romania, inclusiv in domeniul fondurilor europene. Altfel, ajungem la duble standarde in mecanismele de absorbtie", a declarat Catalin Predoiu la finalul reuniunii informale a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), organizata la Zagreb, Croatia.In marja sedintei, el a avut bilaterale cu ministrii si delegatiile Germaniei, Suediei si Poloniei, precum si discutii tete-a-tete cu ministrii Finlandei, Croatiei si Austriei, precum si cu comisarul pentru Justitie, Didier Reynders."Aceste convorbiri au vizat agenda JAI. Nu am discutat de aceasta data nimic despre MCV, am dorit in mod special sa incepem cu problemele aflate pe agenda europeana, pentru ca este foarte mult de facut pentru Justitie in toate tarile europene. Independenta Justitiei, spatiul de libertate, securitate si Justitie din UE sunt principalele valori care diferentiaza pozitiv constructia europeana pe plan global. De aceea, ele trebuie protejate si consolidate printr-o permanenta modernizare si rafinare", precizeaza ministrul.La reuniunea informala de la Zagreb, ministrii Justitiei din tarile membre ale UE au discutat despre progresul privind orientarile strategice din domeniul libertatii, securitatii si justitiei, formarea judiciara, importanta retelei judiciare europene in domeniul civil si comercial, precum si a retelelor nationale.Catalin Predoiu a sustinut temele aflate pe Agenda Strategica 2019-2024 din aria de libertate, securitate si justitie."Principiile dezvoltarii viitoarei cooperari judiciare trebuie sa ramana aceleasi: sa fie centrate asupra cetatenilor Uniunii, sa asigure facilitarea accesului la justitie, sa fie bazate pe respectarea valorilor comune, a drepturilor si libertatilor fundamentale si a statului de drept si sa asigure consolidarea increderii reciproce in sistemele de justitie ale statelor membre", a sustinut ministrul.In cadrul interventiilor sale, ministrul Justitiei a mentionat faptul ca privilegiaza operationalizarea Parchetului European si consolidarea acestuia, precum si initiativele de consolidare a statului de drept la nivelul Uniunii prin intermediul unui mecanism general aplicabil, in cadrul caruia statele membre vor fi evaluate prin raportare la aceleasi obiective, criterii si proceduri.