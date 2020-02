Catalin Predoiu, aviz negativ in comisii: Desfiintarea SS, principalul subiect cu care nu suntem de acord

Ziare.

Conform Digi24, 37 de parlamentari au votat impotriva unui aviz favorabil, 26 "pentru", in timp ce USR s-a abtinut (10 voturi)."Au fost importante discutiile, sunt clare subiectele pe care nu suntem de acord, desfiintarea SS e principalul subiect", le-a spus Catalin Predoiu jurnalistilor de la Parlament.Totodata, acesta a afirmat ca nu a aflat care este pozitia PSD legata de propunerea sa privind amanarea modificarii Legilor justitiei si a Codurilor penale."Eu am spus foarte clar ca nu doresc sa discutam pana nu avem un Parlament legitimat prin vot. Iar bunul mers al justitiei nu depinde doar de Legile justitiei sau de Codurile penale, depinde in mare masura de conditiile in care se desfasoara activitatea", a mai afirmat Catalin Predoiu, subliniind inca o data ca "e nevoie de investitii" si de reglementari clare, astfel incat "".Pe de alta parte, intrebat de jurnalisti daca este de parere ca se pot organiza alegeri locale in aceeasi zi cu alegerile anticipate, Catalin Predoiu a spus ca "legea nu exclude aceasta posibilitate", dar decizia este una "politica" si "nu se va lua la Ministerul Justitiei, se va discuta la partid", urmand sa fie anuntata de premierul Ludovic Orban."Imi doresc o reforma pro-justitie in Parlament. Din ce am vazut in Parlament in ultimii ani, cu cat mai putini reprezentanti ai PSD cu atat mai bine pentru justitie", a mai spus Catalin Predoiu.La audierile de azi, Catalin Predoiu a facut un scurt bilant al activitatii sale din ultimele 4 luni si a anuntat principalele obiective pentru care cere reinvestirea in functie."Va informez documentat, pe baza discutiilor cu Ministerul Public, ca grupurile de infractori se doteaza cu tehnica, de la aparatura de bruiaj, la drone si microfoane ambientale, pentru a preveni si paraliza actiunile echipelor de ancheta, ceea ce este foarte grav.In ultimii ani, crima organizata s-a modernizat mai mult decat parchetele, e un fapt. In acest context, cred ca devine legitima intrebarea: 'Ce fel de stat vrem sa fim?'", a spus Catalin Predoiu in fata senatorilor si deputatilor reuniti in comisiile de specialitate pentru a-l audia.Urmareste aici sedinta de azi a comisiilor de specialitate reunite: