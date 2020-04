Catalin Predoiu da detalii despre cazurile de coronavirus din Ministerul Justitiei

LIVE

Amintim ca luni seara Ministerul Justitiei anunta confirmarea celui de-al patrulea caz de COVID-19, in persoana unui angajat al MJ."Cele patru persoane sunt in stare buna, tinem legatura cu ele, li se acorda asistenta medicala. Ministerul Justitiei este functional. Chiar daca majoritatea angajatilor lucreaza de acasa, conducerea e la minister", a declarat Predoiu intr-o interventie telefonica la Antena3.Ministrul a precizat ca ultimul caz confirmat din minister, numarul 4, este o persoana care lucreaza la Directia contencios."Stim ceva mai multe lucruri. Dupa primele intrebari pe care le-am stabilit noi ca procedura pentru astfel de situatii, dar si ancheta Directiei de Sanatate Publica, este vorba de o persoana de la Directia financiar-contabila (primul caz confirmat in MJ - n.red.) si trei de la Directia contencios.Una din persoanele de la Directia contencios este ruda cu cea de la Directia financiar-contabila, iar contaminarea s-ar putea sa se fi facut intr-un mediu social. Cert este ca e un grup de oameni cu contact in minister, dar si cu contact in exterior. Din fericire, cercul de contacte este comun. Speram sa nu creasca numarul de persoane contaminate", a adaugat ministrul.Intrebat daca a cerut testari pentru depistarea COVID-19 pentru toti angajatii ministerului, Predoiu a raspuns:"Din prima clipa am luat toate masurile legale, inclusiv cu DSP am vorbit. Este posibil sa fie testati cei din cele doua directii. Evident persoanele confirmate au fost testate deja, dar si persoanele care vor veni sa lucreze fizic in minister. Astept dispozitia DSP, dar vom actiona conform legii. In minister sunt luate masuri de protectie, de igiena, se lucreaza in conditii standard, pe care le vom mentine in continuare".Ministrul a mai spus ca a vorbit cu trei dintre cei patru bolnavi si ca nu a intrat in contact cu niciunul dintre acestia."Am vorbit cu trei dintre ei. Au avut simptome usoare, unul a fost asimptomatic. Au stare buna. Cu al 4-lea nu am vorbit inca, pentru ca am aflat aseara tarziu de acest caz. Trei dintre ei sunt la domiciliu, unul a optat pentru internare pentru ca are si sotia insarcinata si a preferat internare. Vom urmari situatia in continuare (...) Eu nu am intrat in contact cu niciunul dintre cei patru", a adaugat Catalin Predoiu.Ministerul Justitiei a intrat in regim de telemunca in perioada 14-21 aprilie, dupa ce s-au confirmat, in total, 4 cazuri in institutie.