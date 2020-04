Catalin Predoiu o vrea detasata la Ministerul Justitiei pe prima sefa a Sectiei Speciale

Sursa: Ordinea de zi a CSM

Solicitarea urmeaza sa fie discutata in sedinta din 14 aprilie a Sectiei pentru procurori din CSM. Tot atunci va fi analizata si solicitarea de detasare la Ministerul Justitiei a Nicoletei Ecaterian Eucarie, procuror la Parchetul General.a condus ca interimar timp de cateva luni celebra Sectie de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), cunoscuta drept Sectia Speciala (SS). Este vorba de perioada octombrie 2018 - ianuarie 2019, imediat dupa operationalizarea structurii.Ea a fost numita in aceasta functie la sfarsitul lunii octombrie 2018, de o comisie de concurs din CSM formata din judecatorii Lia Savonea, Nicoleta Tant si Mariana Ghena."Am, ca obiectiv, in primul rand operationalizarea acestei sectii. Vreau sa fie o sectie de elita pentru ca, fiind o sectie operativa si cu competenta exclusiva, mi-as dori sa fie de elita.Dar si ocuparea posturilor de procurori si celelalte categorii de personal fara care nu ne putem desfasura optim activitatea, valorificarea potentialului personalului care va activa in aceasta sectie pentru ca indiferent de cat de bine este pregatit un manager, fara ajutorul colegilor nu poate ajunge la obiectivele propuse", spunea Sterschi, in interviul de la CSM.Sterschi a candidat la inceputul anului 2019 la sefia Sectiei Speciale, dar a pierdut concursul in favoarea lui Gheorghe Stan.In paralel, Sterschi a candidat si pentru functia de procuror sef al Sectiei de resurse umane si documentare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar a primit aviz negativ de la CSM.Desi Tudorel Toader a insistat cu aceasta propunere, Klaus Iohannis a respins numirea.I.S.