Ministrul Justitiei s-a intalnit cu reprezentantii grefierilor, dupa proteste - ce au discutat

Intr-un comunicat, ministerul transmite ca s-a discutat despre intentia Guvernului de a modifica OUG nr. 114/2018 privind unele masuri fiscale si bugetare, dar si aceea de eliminare a pensiilor de serviciu ale grefierilor.Totodata, s-a adus in discutie si faptul ca, in cazul acestora, orele suplimentare nu sunt platite, iar activitatea se desfasoara in conditii improprii, ajungandu-se ca, statistic, speranta de viata a unui grefier sa fie de 58 de ani."Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, s-a aratat deschis fata de solicitarile grefierilor, dar a precizat ca decizia la problemele ridicate de acestia este partajata intre Guvern, Ministerul Justitiei si Parlament.Acesta a precizat si faptul ca nu s-a luat inca o decizie definitiva in ceea ce priveste unele dintre aspectele semnalate, urmand sa aiba o discutie atat cu ministrul Finantelor, cat si cu cel al Muncii", scrie in comunicatul ministerului.Ulterior, s-a convenit ca, la inceputul saptamanii viitoare, sa fie organizata o noua intalnire intre reprezentantii MJ si cei ai grefierilor.