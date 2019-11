Catalin Predoiu spune ca permisia primita de Liviu Dragnea a fost acordata regulamentar

Ziare.

"Nota de informare elaborata de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind acordarea unei permisii cetateanului Liviu Dragnea, aflat in executarea unei pedepse privative de libertate la Penitenciarul Rahova, conchide ca aceasta permisie a fost acordata regulamentar", a precizat Predoiu, intr-o conferinta de presa.El a adaugat ca a dispus efectuarea unui control suplimentar la Penitenciarul Rahova si ANP privind legalitatea acordarii permisiei lui Dragnea."Pentru a elimina orice suspiciune cu privire la corectitudinea acestei proceduri, fara a pune la indoiala concluziile notei, dar pentru o deplina lamurire a aplicarii legii, am decis efectuarea unui control suplimentar la Penitenciarul Rahova si la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu urmatoarele obiective:- legalitatea acordarii permisiei in cauza;- control sistematic de acordare a acestor permisii in tot sistemul administratiei Nationale a Penitenciarelor.Acest al doilea obiectiv, care are in vedere acordarea acestui tip de recompensa pe intreg sistemul urmareste sa lamureasca daca legea se aplica la fel pentru toti detinutii si daca recompensele se aplica in conditii depline de integritate in sistem", a declarat ministrul Justitiei.Conform unor relatari din presa, fostul lider social-democrat Liviu Dragnea a fost eliberat din inchisoare pe 31 octombrie, pentru o zi, ca urmare a unei decizii a conducerii Penitenciarului Rahova, iar a doua zi s-a intors in detentie.Ulterior, decizia a fost contestata, in spatiul public fiind semnalat faptul ca, potrivit unei hotarari de Guvern, Liviu Dragnea nu ar fi avut dreptul la permisie, deoarece este cercetat si in alte dosare si nu are voie sa ia legatura cu alti inculpati.