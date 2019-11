Ce a facut Predoiu in prima zi la Ministerul Justitiei si ce urmeaza

Ziare.

Predoiu a discutat cu fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, cateva ore despre prioritatile MJ."Ieri, am discutat cateva ore bune cu d-na Birchall despre prioritatile Ministerului Justitiei. A fost o discutie utila la 'primirea-predarea' ministerului. Acum urmeaza faza de lamurire 'cu propriile simturi'.Cateva zile activitatea mea va fi concentrata pe sprijinirea colegilor din Guvern in reorganizarile institutionale, ca urmare a trecerii de la formula cu 24 ministere la formula cu 16 ministere", a scris ministrul pe Facebook.Totodata, el a explicat ca a avut discutii telefonice cu presedintele si vicepresedintele CSM, judecatoarea Lia Savonea si, respectiv, procurorul Nicolae-Andrei Solomon, dar si cu procurorul general interimar, Bogdan Licu.Ministrul le-a transmis "determinarea de a indeplini agenda guvernului PNL in interesul cetatenilor si al Justitiei"."Voi avea discutii, in zilele urmatoare, cu compartimentele interne ale ministerului si cu institutiile din raza de competenta a Ministerului Justitiei, incepand cu Administratia Nationala a Penitenciarelor, Agentia Nationala a Bunurilor Indisponibilzate, Directia Nationala de Probatiune si continuand cu toate celelalte", se mai arata in postarea din mediul online.Catalin Predoiu a preluat, marti, mandatul de ministru al Justitiei de la Ana Birchall, la ceremonie fiind prezent si presedintele Klaus Iohannis.