Cum vrea ministrul Predoiu sa combata traficul de minori: Inventarierea caselor de prostitutie din tara

"Sunt decis sa implic Ministerul Justitiei in combaterea cu forta a traficului de minori", a transmis ministrul, precizand ca esecuri de tipul celor din "Cazul Tandarei" nu fac decat sa consolideze increderea traficantilor ca nu li se poate intampla nimic.Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Ministerul Justitiei, ministrul Catalin Predoiu si-a exprimat increderea ca procurorii cu expertiza in anchetarea cauzelor de trafic de minori vor putea fi capacitati intr-un efort structurat mai sustinut incepand cu anul 2020."E nevoie de o viziune mai clara asupra retelelor de trafic de persoane, a modului de operare, care pot fi elaborate inclusiv pe baza colectarii datelor de la Agentia Nationala impotriva Traficului de Persoane pentru victimele majore si de la celelalte agentii active, cu atributii in domeniul asistentei victimelor acestui tip de infractiuni , pentru victimele minore", se arata in comunicat.Ministrul a precizat ca-si doreste "combaterea cu forta a traficului de minori"."Sunt decis sa implic Ministerul Justitiei in combaterea cu forta a traficului de minori, in cadrul competentelor legale ale institutiei. Acest fenomen este grav, de amploare si are efecte devastatoare asupra multor minori, este o rana deschisa care obliga toate institutiile de aplicare a legii la o actiune coordonata.In prezent, adultii care racoleaza minori pentru cersetorie sau prostitutie actioneaza fara mari griji din partea oamenilor legii. Esecuri de tipul celor din 'Cazul Tandarei' nu fac decat sa consolideze increderea traficantilor ca nu li se poate intampla nimic.Sume uriase de bani sunt obtinute de pe urma traficului si exploatarii de minori, cu pretul compromiterii unor vieti, mutilarii unor suflete si sfidarii legii si a moralei publice", a transmis ministrul Catalin Predoiu.Potrivit acestuia, "ar trebui sa o luam de la zero, de exemplu de la a inventaria cate case de prostitutie functioneaza in fiecare oras, unde sunt localizate, cine le exploateaza, cine coordoneaza retelele de racolare etc"."Ar trebui sa incepem chiar cu capitala tarii, cu Bucurestiul, sa aflam cate astfel de localuri functioneaza, sunt ele sau nu disimulate in alte forme de activitati aparent legitime, de exemplu hoteluri? Cui apartin, cine castiga de pe urma lor, cine le protejeaza?Voi initia un astfel de demers cu noile conduceri din cadrul Ministerului Public imediat ce isi vor prelua mandatele, cu alte ministere din zona de aplicare a legii, cu Parlamentul si societatea civila.Nu in ultimul rand, stiu ca vom beneficia de sprijin si asistenta cu expertiza in acest domeniu din partea UE si a SUA. Aceasta rusine, care este traficul si exploatarea minorilor, trebuie sa se opreasca", a mai declarat ministrul Justitiei