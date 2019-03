De ce a fost audiat la politie Catalin Predoiu

Ziare.

La iesie, el a declarat ca a fost chemat in calitate de martor intr-un dosar care vizeaza o persoana fizica din Brasov, fiind intrebat despre asistenta juridica pe care a oferit-o pentru vanzarea unei societati romanesti catre una germana."Am dat declaratii in calitate de martor, legat de un dosar care are in cercetare o persoana fizica din Brasov.In primul rand, nu s-a mentionat o astfel de fapta (spalare de bani - n.red.), nu stiu exact care e obiectul cercetarii. (...) Am fost avocat al unei societati, dar nu are nicio legatura cu intermedierea.Contractul de asistenta a vizat asistenta juridica de vanzarea unei companii, care nu s-a mai realizat. Nu am fost intrebat decat cu privire la relatia mea de avocat cu aceasta societate.Am explicat cand a fost incheiat contractul de asistenta juridica, in ce a constat asistenta si cum s-a incheiat asistenta juridica. (..) Absolut totul s-a desfasurat normal, negocierile au vizat o vanzare catre o companie germana, foarte mare.Negocierile au esuat, pentru ca partenerul german nu a mai dorit sa cumpere", a relatat Catalin Predoiu, la iesirea de la audierile Directiei de Investigare a Infractiunilor Economice, din cadrul Politiei.Potrivit fostului ministru, nimic din intreaga procedura nu s-a derulat in afara cadrului legal: "Absolut nimic pe parcursul acelor tratative nu a fost in afara normalului - nu numai din punct de vedere legal, ci si al standardului de tranzactii".Intrebat daca ar putea deveni suspect in aceasta cauza, Predoiu a raspuns: "Nu are de ce. Eu am fost avocat care a asistat o posibila tranzactie de preluare a unei societati romanesti care nu s-a mai incheiat".