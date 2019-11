Exclusiv Pozitia GRECO, dupa declaratiile lui Predoiu: Sectia Speciala trebuie abandonata!

Ce spune Predoiu

Ziare.

com

De altfel, anuntul ca Guvernul nu va desfiinta SS prin OUG sau prin asumarea raspunderii parlamentare a fost asumat de premierul Ludovic Orban, ministrul Justitiei a dat doar cateva explicatii.Anuntul ministrului liberal al Justitiei a primit imediat un raspuns chiar de la DNA, Parchetul General, DIICOT . In total 101 parchete si instante se pronunta fara echivoc pentru renuntarea la Sectia Speciala.Am intrebat GRECO daca, in contextul ultimelor schimbari de la Bucuresti, inclusiv declaratiile facute de Catalin Predoiu in conferinta de presa de joi, institutia si-a mai nuantat pozitia.Asteptam in continuare implementarea recomandarilor noastre,Aceasta este si ramane una dintre recomandarile facute in raportul care monitorizeaza felul in care au fost urmate de autoritatile romane recomandarile din Raportul Ad hoc (Regula 34)", se arata in raspunsul la solicitarea Ziare.com, dat de Directia de Comunicare a GRECO.In raportul din luna iulie , GRECO a insistat, pe un ton nenegociabil, ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, condusa de Adina Florea, sa fie desfiintata.Aceasta solicitare apare expres si este argumentata pe larg in raportul care monitorizeaza felul in care au fost urmate de autoritatile romane recomandarile din Raportul Ad hoc (Regula 34)".GRECO transmite, in concluziile raportului, ca este in mod deosebit preocupat de faptul ca recomandarea de a fi abandonata crearea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a fost complet ignorata.GRECO reaminteste ca aceasta sectie a fost vazuta ca o anomalie, care ar putea duce la conflicte de jurisdictie.Intr-un interviu acodart Ziare.com la Strasbourg, Gianluca Esposito, secretarul executiv al GRECO, a fost transant: institutia nu va renunta la cererea ca autoritatile de la Bucuresti sa desfiinteze Sectia Speciala, iar recomandarile nu sunt optionale, ci obligatorii si se poate ajunge chiar la sanctiuni.Acesta spunea atunci ca e incurajat de raspunsul ministrului roman al Justitiei. Intre timp, Guvernul PSD a fost demis, iar ministrul Ana Birchall a fost inlocuit cu liberalul Catalin Predoiu.Ministrul Justitiei Catalin Predoiu a anuntat joi, in prima conferinta de presa organizata de la preluarea mandatului, ca situatia Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala, va fi lamurita anul viitor. "Guvernul nu isi poate asuma o desfiintare peste noapte a Sectiei Speciale, e nevoie de o dezbatere mai larga in sistemul judiciar si de consens politic", a declarat Predoiu.