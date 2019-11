Forumul Judecatorilor ii cere ministrului Predoiu sa nu numeasca sefi de Parchete pana nu schimba Legile Justitiei

Ziare.

Judecatorii transmit intr-un comunicat remis Ziare.com ca, in urma pozitiilor exprimate de aceste organisme europene, fostul ministru al Justitiei a considerat necesar sa nu uzeze de competentele sale, motiv pentru care a si revocat, cu efecte imediate, procedura de selectie a procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire pentru functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."Avand in vedere declaratiile facute recent de prim-ministrul Romaniei, dl Ludovic Orban, in sensul ca procedura de numire a procurorilor-sefi din fruntea parchetelor reprezinta o prioritate pentru noul guvern, precum si invitatia adresata procurorilor de ministrul Justitiei, dl Catalin Predoiu, de a se inscrie la procedurile de selectie care vor fi organizate pentru ocuparea celor mai importante functii de conducere din Ministerul Public, atragem atentia ca simplele declaratii politice in sensul ca procedurile de selectie se vor face pe criterii de profesionalism si indemnul ca toti procurorii carora le pasa de cetateni si de lege sa se inscrie nu sunt suficiente", spun judecatorii.Ei precizeaza ca astfel de declaratii si indemnuri, specifice oricarui discurs politic, nu pot suplini garantiile reale pe care le-ar conferi instituirea unui nou cadru legislativ, in conformitate cu recomandarile cuprinse in rapoartele Comisiei Europene din cadrul MCV, GRECO, Comisiei de la Venetia si Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni, cu doleantele exprimate de mii de magistrati romani in cursul anilor 2017-2019."Interimatul in functiile de conducere din Ministerul Public reprezinta, intr-adevar, o varianta 'de avarie', dar prin faptul ca delegarile in aceste functii se fac de Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru perioade de maxim 6 luni, garantarea independentei de factorul politic este, fara indoiala, mai riguros respectata decat in cazul numirii pentru un mandat de 3 ani printr-o procedura in care selectia candidatilor se face de un reprezentant al puterii executive, care poate sa nu tina cont de avizul Sectiei pentru procurori a CSM si care poate impune singurei autoritati care i-ar putea cenzura optiunea - presedintele Romaniei - orice candidat doreste, dupa eventuala respingere a primei sale optiuni", noteaza ei.Judecatorii precizeaza ca un indiciu cu privire la faptul ca si "ministrului Justitiei ii pasa de independenta magistratilor, de cetateni (inclusiv de cei care au iesit in strada pentru a apara independenta justitiei) si de lege (inclusiv de calitatea acesteia si de conformitatea cu standardele minimale internationale) va rezulta din capacitatea sa de a se abtine de la a utiliza un instrument de natura a afecta independenta Justitiei".A.G.