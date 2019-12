Incepe procedura de selectie a procurorului general si a procurorilor sefi de la DNA si DIICOT

Ziare.

Ministrul a criticat intr-o conferinta de presa "starea de provizorat si de interimat" de la varful Ministerului Public, auntand, in acest context, ca pe 2 decembrie va fi lansata procedura de selectie pentru functiile de procutor general, procuror -sef DNA si procuror-sef DIICOT, iar "la scurt timp dupa" si pentru alte parchete.Catalin Predoiu a afirmat ca procedura va fi una "clasica" si va include un proiect de management si un interviu."Trebuie sa stabilizam neintarziat conducerea Ministerului Public", a subliniat Predoiu.El a precizat ca va lua in calcul avizul Sectiei pentru procurori a CSM In plus, Predou a dezmintit "categoric" faptul ca ar fi deja stabilite numele care vor castiga concursurile pentru functiile de conducere ale celor mai importante unitati de parchet."Dezmint categoric orice rezultat prestabilit, invit pe toata lumea sa participe la concurs, nu pun interdictii pentru nimeni, exista toata disponibilitatea pentru Ministerul Justitiei sa selectam cei mai buni oameni", a mai afirmat ministrul Justitiei