Ministerul Justitiei are de platit salarii de 390 de milioane de euro angajatilor din sistem

Estimarea lui Predoiu este pentru perioada 2020 - 2024 si are la baza drepturile stabilite prin hotarari judecatoresti."Estimarile noastre, pe baza datelor pe care le aveam din institutiile pentru care Ministerul Justitiei este ordonator principal de credite sunt in sensul ca pentru perioada 2020-2024 se vor plati aproximativ 390,2 milioane de euro pentru drepturi stabilite prin hotarari judecatoresti", a anuntat ministrul interimar al Justitiei, Catalin Predoiu, in cadrul audierii sale din Parlament.Predoiu a primit aviz negativ, marti, in comisiile reunite juridice ale Parlamentului, dupa o audiere care a durat peste doua ore. Au fost 37 de voturi "impotriva", 26 de voturi "pentru" si 10 abtineri.