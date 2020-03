Ministerul Justitiei demarareaza campania "Toleranta zero fata de infractiuni!". Care sunt pedepsele pentru faptele savarsite in starea de urgenta

Victima este bolnava: + 2 ani de inchisoare

Starea de urgenta: + 2 ani de inchisoare

Concursul de infractiuni: zeci de ani de inchisoare

Este vorba de un ghid in care sunt explicate cum sunt pedepsite infractiunile in perioada starii de urgenta. Astfel, pedepsele sunt majorate pentru savarsirea infractiunilor impotriva unor persoane vulnerabile (bolnave).Potrivit Codului Penal, orice infractiune savarsita impotriva unor persoane vulnerabile (bolnave) poate fi pedepsita in regim agravat. La pedeapsa prevazuta de lege pentru respectiva infractiune se poate adauga un spor de 2 ani de inchisoare., daca infractorul a profitat de starea de vulnerabilitate a persoanei vatamate datorata starii de sanatate (cum este boala COVID-19), se pedepseste cu un maximum de 7 ani inchisoare.savarsita prin folosirea de substante paralizante, care a avut ca urmare vatamarea corporala sau moartea victimei, daca infractorul a profitat de starea de vadita vulnerabilitate a persoanei vatamate, datorata starii de sanatate (cum este boala COVID-19), se pedepseste, in functie de ipoteza, cu un maximum 12, 14 ori 20 de ani inchisoare.care a necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de ingrijiri medicale, daca infractorul a profitat de starea de vadita vulnerabilitate a persoanei vatamate, datorata starii de sanatate (cum este boala COVID-19), se pedepseste cu un maximum 12 ani inchisoare.Pedepsele sunt majorate pentru infractiuni comise in timpul starii de urgenta. Potrivit Codului Penal orice infractiune savarsita in timpul starii de urgenta se pedepseste in regim agravat. La pedeapsa prevazuta de lege pentru respectiva infractiune se adauga 2 ani de inchisoare.savarsit prin violare de domiciliu sau sediu profesional, daca infractorul a profitat de starea de urgenta, se pedepseste cu un maximum de 9 ani de inchisoare.care a avut ca urmare vatamarea corporala sau moartea victimei se pedepseste cu un maximum de 20 ani inchisoare.- transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de catre o persoana care stie ca sufera de aceasta boala, daca s-a produs moartea unei persoane, se pedepseste cu un maximum de 17 ani inchisoare.Ghidul mai arata ca sunt pedepse mai severe in cazul concursului de infractiuni. Potrivit Codului Penal, pentru concursul de infractiuni se aplica pedeapsa cea mai grea, la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.* In cazul savarsirii a trei infractiuni de furt calificat in conditiile mentionate anterior, maximul pedepsei va fi de 15 ani inchisoare.* In cazul savarsirii a trei infractiuni de talharie calificata in conditiile mentionate anterior, maximul pedepsei va fi de 18 ani si 4 luni inchisoare, daca fapta a fost savarsita in timpul noptii.* In cazul savarsirii a trei infractiuni de zadarnicire a combaterii bolilor in conditiile mentionate anterior, maximul pedepsei va fi de 28 ani si 4 luni inchisoare.I.S.