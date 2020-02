Ministerul Justitiei a publicat proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei Speciale. Iata motivele

Motivarea MJ

", anunta Minsterul Justitiei intr-un comunicat de presa transmisProiectul va fi transmis acum catre CSM pentru procedura de avizare."Proiectul prevede ca solutii legislative principale", precizeaza sursa citata.Acesta poate fi accesat pe site-ul Ministerului Justitiei. Potrivit Ministerului Justitiei, desi constituirea unei astfel de sectii este un demers care, in sine, a fost consemnat ca fiind constitutional, parametrii in care aceasta isi desfasoara activitatea contravin modului de organizare a parchetelor in Romania si principiului controlului ierarhic.Astfel, in urma reanalizarii dispozitiilor legale care reglementeaza activitatea SIIJ au rezultat urmatoarele:, ca structura fara personalitate juridica in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu atributiile concrete ale sefului SIIJ, care par mai degraba similare structurilor de parchet specializate, cu personalitate juridica (DNA, DIICOT); in acest sens, spre exemplu, apare atipica reglementarea numirii agentilor si ofiterilor de politie judiciara si a specialistilor de catre un procuror sef de sectie din cadrul unui parchet;, consacrat de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, prin faptul ca in cadrul comisiilor de concurs pentru selectia conducerii si a procurorilor din cadrul Sectiei, procurorii sunt minoritari, selectia urmand a se realiza astfel, in principal, de catre judecatori, iar numirea si revocarea conducerii Sectiei se realizeaza de catre Plenul CSM, din care fac parte si judecatori;penala de facto a procurorilor din cadrul SIIJ, in unele situatii;, raportat la definirea notiunii de procuror ierarhic superior, comporta discutii din perspectiva principiului constitutional al controlului ierarhic.