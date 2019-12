Ministrul Justitiei a numit un nou sef la Administratia Penitenciarelor

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis luni de Ministerul Justitiei, ministrul Catalin Predoiu a semnat ordinul ministerial prin care a dispus incetarea imputernicirii comisarului-sef de politie penitenciara Cristian Plesa in functia de director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si imputernicirea in functie, incepand de marti, a comisarului-sef de politie penitenciara Tiberiu F. Ungureanu.Ungureanu este imputernicit in functie pentru o perioada de un an."Provocarile aflate in fata Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt foarte mari din perspectiva reducerii supra-aglomerarii si a conditiilor de detentie, respectarii drepturilor omului si securitatii cetatenilor, inclusiv din perspectiva problematicii condamnarilor suferite de Romania la CEDO din cauzele indicate mai sus. Acest context reclama un management energic, profesionist si orientat pe rezultate, in conditii de stres financiar si institutional, in conditiile unei presiuni de timp care tine de asteptarile cetatenilor", a declarat ministrul Justitiei, Catalin Predoiu.Tiberiu F. Ungureanu a fost, pana in prezent, director la Penitenciarul Margineni, judetul Dambovita.