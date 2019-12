Ministrul Justitiei, despre achitarile din dosarul traficului de copii de la Tandarei: Ceva pare a fi in neregula

Ziare.

"Am fost si eu impresionat emotional de acest rezultat. Nu pot fi multe alternative cu privire la explicatii - fie nu au fost probe acolo, fie au fost probe si au fost ignorate de catre judecatori. Si intr-un caz si in altul ceva pare a fi in neregula, mai ales ca, iata, si un alt expert in materie de anchete penale s-a pronuntat cu privire la acest lucru, pare-se in cunostinta de cauza.E clar ca sunt probleme de rezolvat in justitia noastra si, iata, de aceea, facem eforturi ca sa ducem pana la capat aceasta procedura (de numire la sefia Parchetului General, DNA si DIICOT - n.r.) si sa avem un Minister Public condus de lideri numiti pe termeni prevazuti de lege, cu toata legitimitatea necesara, sa se apuce de o treaba mult, mult mai serioasa decat a fost in ultima perioada". Curtea de Apel Targu Mures a decis, luni, definitiv, achitarea celor 24 de inculpati din dosarul Tandarei , care erau acuzati ca au constituit o retea care trimitea copii la cersit in Marea Britanie, decizia fiind luata in urma intervenirii prescriptiei penale a faptelor, in majoritatea cazurilor.Potrivit procurorilor, reteaua din Tandarei, judetul Ialomita, era acuzata ca profita de romii saraci, care primeau imprumuturi, nu le puteau restitui si, in schimb, isi dadeau copiii celor de la care luasera banii, iar in acest fel acestia ajungeau la cersit sau la furat in Marea Britanie.Din rechizitoriul in baza caruia cei 24 au fost trimisi in judecata mai reiesea ca la perchezitiile efectuate la domiciliul inculpatilor au fost gasite doua pistoale-mitraliera AKM, cinci arme de vanatoare, un pistol cu gaze si unul cu bile. Au mai fost, de asemenea, descoperite automobile de lux, bijuterii si importante sume de bani, precum si procuri pentru incredintarea minorilor care au fost dusi in Marea Britanie pentru cersetorie si mici infractiuni, precum si pentru incasarea asigurarilor sociale.