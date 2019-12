Ministrul Predoiu, despre recursul compensatoriu: Reticenta mea a fost legata de o OUG

Ziare.

"Am spus ca aceasta lege trebuie inlocuita, reticenta mea a fost legata de ordonanta de urgenta. Se face, iata, prin asumare de raspundere si am mai adaugat ca ea trebuie insotita de un pachet de masuri, pachet de masuri care a fost decis azi de catre Biroul Permanent National al PNL si care va fi aprobat si de catre Guvern.De altfel, parte din aceste masuri au fost aprobate saptamana trecuta printr-un memorandum prin care Guvernul s-a angajat sa finanteze posturi suplimentare de 600 de locuri in sistemul de probatiune. Urmeaza si alte investitii in sistemul penitenciar, astfel incat sa imbunatatim rapid conditiile de detentie si sa eliminam acest subiect de pe agenda prin rezolvarea lui", a declarat Predoiu, intr-o interventie la Digi24.El a explicat ca au fost despartite subiectele recursului compensatoriu si Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie."Am despartit in doua chestiunile legate de Legile Justitiei, si anume, trei masuri urgente privind amanarea intrarii in vigoare a schemei de pensionare anticipata a magistratilor, a trecerii de la completuri de doi la trei judecatori si a dublarii stagiului de invatamant la INM de la doi la patru ani, din cauze obiective pe care le-au explicat chiar cei din CSM.Acestea pe de-o parte pot fi luate urgent, pentru ca avem un acord scris, un punct de vedere scris al Consiliului Superior al Magistraturii", a spus ministrul.Predoiu a aratat ca in momentul de fata nu poate fi luata o decizie cu privire la Sectia Speciala."Cea de-a doua masura foarte importanta, legata de Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, am spus ca nu poate fi luata in acest moment, deci in luna decembrie, pentru ca este in curs un proces de consultare a magistratilor in sistemul judiciar pe care l-a initiat Ministerul Justitiei si, pe de-o parte, nu avem formal un punct de vedere, un aviz al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru ca inca nici n-am trimis acolo un proiect.(...) Faptul ca vom intra sa 'operam' asupra Sectiei Speciale prin acte normative, evident, nu e niciun dubiu. E in programul de guvernare al PNL, a fost reafirmat de catre mine la audierile de la Parlament, in urma carora de altfel am obtinut votul in comisiile reunite ale Parlamentului, numai ca vrem s-o facem ca la carte", a spus Predoiu.Potrivit ministrului, propunerea PSD de abrogare a recursului compensatoriu prin vot "nici nu incurca, nici nu ajuta"."Este un semn ca decizia PNL a fost corecta, este un semn ca PNL a preluat initiativa pe majoritatea temelor de pe agenda publica, este un semn ca Guvernul merge in directia corecta. Este o reactie a PSD-ului, pus in defensiva, care de bunavoie n-a procedat la astfel de masuri timp de aproape doi ani de zile, timp in care parlamentarii PNL, si ai USR si ai altor partide, PMP au solicitat sistematic abrogarea sau modificarea partiala a acestei legi.Iata ca astazi mai mult de nevoie cred ca PSD-ul in discursul public si-a schimbat pozitia. Noi ne vedem de drumul nostru, deciziile au fost corecte, se vor aplica etapizat, asa cum se prevede si in programul de guvernare si pana la capat va vedea lumea ca ceea ce s-a promis se va face. Nu ne incurca, nici nu ne ajuta, noi ne vedem de drumul nostru si daca in acest drum altii se vor plia sau se vor da la o parte, cu atat mai bine, dar PNL isi va duce la indeplinire aceste masuri", a afirmat Predoiu.