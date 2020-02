Ministrul Predoiu explica de ce l-a propus pe Licu prim adjunct al PG desi e acuzat de plagiat: Nu exista un verdict oficial

Prim adjunct al Procurorului General al PICCJ - Dimitrie-Bogdan Licu ;

; Adjunct al Procurorului General al PICCJ - Maria Magdalena Militaru ;

; Procuror sef al Sectiei de urmarire penala si criminalistica a PICCJ - Adriana Denisa Cristodor ;

; Procuror Sef al Sectiei parchetelor militare a PICCJ - Catalin Ranco Pitu ;

; Adjunct al Procurorului sef al DIICOT - Oana Daniela Patu ;

; Adjunct al Procurorului sef al DNA - Madalina Scarlat.

Ziare.

com

Raspunzand intrebarilor adresate de jurnalisti, ministrul Predoiu a recunoscut ca "pot sa fie opinii pro sau contra" propunerii pe care a formulat-o, dar el a avut in vedere in primul rand faptul ca Bogdan Licu "a avut curajul profesional sa relanseze dosarul Revolutiei"."E foarte greu de refuzat un procuror care si-a asumat o astfel de decizie, pe langa experienta pe care e greu sa i-o poata contesta cineva si travaliul pe care l-a depus in aceasta perioada de interimat la Parchetul General.Cunosc si criticile si acuzele care i s-au adus. Ii invit pe toti sa observe caDe altfel, daca va aduceti aminte, in urma cu cativa ani, a mai existat o astfel de dezbatere, in legatura tot cu un procuror de rang inalt, tot in legatura cu un presupus plagiat. Si atunci au fost critici, si atunci au fost cereri de demisie, procurorul in cauza a refuzat sa demisioneze si bine a facut, si in final s-a dovedit ca nu era vorba de niciun plagiat", a declarat ministrul Justitiei, facand trimitere, fara sa mentioneze numele explicit, la cazul fostului procuror general Laura Codruta Kovesi.Catalin Predoiu a explicat: "La fel am judecat si acum, asa cum am judecat si atunci, desi nu eram ministru"."Cred ca ceea ce trebuie luat in acest moment in considerare este ceea ce avem oficial", a conchis acesta.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat luni propunerile pentru sase functii importante la sefia marilor parchete.Iata care sunt acestea:C.B.