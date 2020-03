Ministrul Predoiu: Fie respectati legea, fie o veti simti! Cer procurorilor toleranta zero fata de infractori (Video)

LIVE

Ziare.

com

"Inteleg, respectand independenta procurorilor, sa transmit un mesaj ferm catre intreg Ministerul Public privind combaterea drastica a tuturor infractiunilor care pun in pericol sanatatea si siguranta cetatenilor. In acelasi timp, transmit un mesaj la fel de ferm catre toti cei care din neglijenta sau cu intentie incalca prevederile decretului privind starea de urgenta, ordonantele militare si hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta: fie respectati legea, fie o veti simti. Cer tuturor procurorilor toleranta zero fata de infractori", a subliniat Predoiu, intr-un mesaj transmis pe Facebook.El a adaugat ca a transmis Ministerului Public sa isi concentreze activitatea asupra infractiunilor care aduc atingere sanatatii si sigurantei cetatenilor."Avand in vedere starea de urgenta si protejare a cetatenilor, am emis astazi catre Ministerul Public o indrumare, in temeiul articolului 69 alineatul 3 din Legea 304/2004, privind concentrarea pe infractiuni care aduc atingere sanatatii si sigurantei cetatenilor, a faptelor care aduc atingere prevederilor decretului prezidential privind instituirea starii de urgenta, a ordonatelor militare, a hotararilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta", a precizat Predoiu.