O asociatie a procurorilor nu vrea amanarea numirilor in functiile de procuror-sef, cum ceruse Forumul Judecatorilor

"Nici Comisia Europeana, astfel cum am aratat mai sus, si nici Comisia de la Venetia nu au solicitat autoritatilor romane suspendarea proceselor de numire in functiile din cadrul Ministerului Public, ci au recomandat desfasurarea lor conform unor criterii clare, transparente, cu luarea in considerare a avizului Consiliului Superior al Magistraturii", se arata intr-un comunicat al Asociatiei "Miscarea pentru apararea statutului procurorilor" (AMASP), remisPe de alta parte, Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a solicitatin prealabil ministrului Justitiei sa nu numeasca noi procurori-sefi pana nu schimba legislatia in conformitate cu rapoartele Comisiei Europene privind progresele inregistrate de Romania in cadrul MCV, rapoartele GRECO si avizele Comisiei de la Venetia si Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE)."Solutia amanarii desfasurarii acestor procese de selectie pana la modificarea cadrului legal este complet neoportuna, avand in vedere probabilitatea ca respectand cerintele de consultare a corpului magistratilor si urmand procedura de dezbatere parlamentara, un nou cadru legal sa nu poata lua fiinta mai devreme de un orizont temporal cuantificabil in luni, daca nu ani de zile".