O asociatie de procurori ii cere explicatii lui Predoiu pe propunerile pentru sefia marilor parchete. Intrebarile adresate ministrului

Ce rol a avut comisia de interviu?

Care sunt criteriile de alegere

De ce nu a facut propunerile la DNA?

Ziare.

com

Asta dupa ce Catalin Predoiu a declarat ca la alegerea candidatilor a avut la baza analiza dosarelor profesionale si interviurile transparente sustinute in fata unei comisii compuse din reprezentanti ai Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Institutului National al Magistraturii (INM) si ASE.Intrebarile vizeaza propunerile pentru posturile de sefi si adjuncti de sefi la Parchetul General, DNA si DIICOT, dar si procurori-sefi ai unor sectii importante de ancheta din cadrul DNA si Parchetul General.," este una dintre solicitarile AMASP.Alte intrebari vizeaza lamurirea unei probleme importante: nominalizarea sau respingerea unui candidat a fost facuta in baza votului dat in comisia de interviu, daca a existat un sistem de vot sau o decizie colectiva.," mai solicita AMASP.Procurorii ii mai cer lui Predoiu sa precizeze "care este pozitia publica cu privire la apartenenta sau apropierea magistratilor de organizatii nonguvernamentale cu caracter nepublic, nedeclararea unei astfel de apartenente in declaratia de interese si incalcarea normelor in materia citarii si redactarii lucrarilor stiintifice de catre magistratii procurori si judecatori".Asta dupa ce pe internet a aparut o inregistrare mai veche in care Bogdan Licu, propus pentru postul de prim-adjunct al procurorului general, apare intr-un ritual masonic. Libertatea a solicitat Parchetului General sa explice daca procurorii au verificat suspiciunile care planeaza asupra lui Bogdan Licu si ce masuri legale au luat in acest sens. Parchetul General a raspuns ca informatiile nu pot fi furnizate: "excede prevederillor legale comunicarea unor puncte de vedere, aprecieri sau comentarii."Totusi, AMASP ii cere lui Predoiu:Posibila incalcare a normelor de citare este tot o trimitere la Bogdan Licu, a carui lucrare de doctorat este verificata de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) cu privire la un posibil plagiat.Asociatia de procurori ridica intrebari si cu privire la posturile pentru care Predoiu nu a facut nicio nominalizare.Ministrul nu a facut propuneri pentru functiile de sefi ai celor doua sectii importante din DNA, de combatare a infractiunilor de coruptie si de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, pentru care au candidat procurorii Constantin Claudiu Dumitrescu si Silviu Paul Dumitriu.Doi procurori celebri care au facut anchete grele la DNA. Dumitrescu s-a remarcat prin dosarele care i-au vizat pe sotul si fiul lui Hildegard Puwak, fost ministru PSD al Fondurilor Europene, medicul Serban Bradisteanu, Traian Remes (Caltabosul), Gigi Becali (Valiza) etc.Dumitriu a facut rechizitorii in cazurile lui Relu Fenchiu (Transformatorul), miliardarul Ioan Nicoale (Mita la PSD), cazul de santaj al fostului deputat PDL, Dan Pasat sau al fostului senator Marius Ovidiu Mihaila."Fiind convinsi de atasamentul dumneavoastra fata de statul de drept si procedurile transparente si bazate pe meritocratie," mai cere AMASP.