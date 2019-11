Orban da asigurari ca recursul compensatoriu va fi abrogat, desi ministrul Justitiei spune ca OUG nu se poate. Cum s-a sucit Predoiu si ce sustinea acum trei luni

Cum s-a sucit Predoiu

"Am vazut in presa diverse declaratii legate de declaratiile colegului nostru (Catalin Predoiu, ministrul Justitiei - n.red.) si as vrea sa spulber orice interpretare.. Am vazut ca sunt anumite interpretari. Acesta este programul nostru de guvernare, asta vom face, gasim cea mai buna solutie pentru abrogarea masurilor din recursul compensatoriu, care au pus in pericol viata si siguranta cetatenilor", a sustinut Orban.Calatin Predoiu a vorbit in conferinta de presa de azi si despre recursul compensatoriu, aratand ca nu-l poate abroga, pur si simplu, pentru ca am fi condamnati la CEDO, fara sa punem in loc un alt mecanism care sa asigure si drepturile detinutilor, dar si siguranta cetatenilor."Ministerul Justitiei actioneaza pe 3 planuri: in Parlament sustinem propunerile care duc la abrogarea si inlocuirea cu un sistem care sa nu puna in pericol siguranta publica. Al doilea e diplomatic, am declansat discutii cu CEDO. Al treilea e tehnic, tine de grupurile din minister, care lucreaza.In acelasi timp, Guvernul si-a asumat o obligatie in cadrul negocierilor politice cu alte partide atunci cand s-a obtinut votul de investitura de a nu apela la ordonante de urgenta in domeniul Justitiei", a explicat Predoiu Amintim ca ALDE e acel partid care a conditionat sustinerea Guvernului Orban de renuntarea la OUG in domeniul Justitiei.Daca acum spune ca nu se poate sa abroge, pur si simplu, recursul compensatoriu, ministrul Predoiu avea alta parere in august, acum doar 3 luni, cand insa se afla inca in Opozitie."Birchall, ministrul Justitiei, propune majorarea pedepselor. E o idee gresita pe care o resping. Majorata disciplina in instante si parchete, da! E rolul sefilor de instante si parchete, al CSM, cu care, de principiu, ministrul Justitiei trebuie sa lucreze strans in aceasta directie, pe baza de cooperare.Iar aplicarea legii in strada tine si de Politie, in prima faza de Politie. Iar acolo selectia si pregatirea sunt stricate in rostul lor de influenta politica, in special de influenta unor clanuri PSD-iste in ultimii ani.Si inca ceva,, iresponsabil promovata de fostul ministru Toader si vinovat promovata de majoritatea PSD. Aceasta lege este un pericol public continuu", scria pe Facebook Catalin Predoiu in 23 august 2019.B.B.